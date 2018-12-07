軟銀通訊障礙 禍首是易利信軟體

昨 (6) 日在日本發生的軟銀行動電話業務大規模通訊障礙問題，經調查後發現，肇因於瑞典通訊設備大廠易利信 (Ericsson) 的軟體問題。

日本軟銀的行動通訊網路，在週四 (6 日) 下午 13:39 時發生通訊障礙，導致用戶們無法撥打電話或使用行動網路服務。使用軟銀行動通訊網路的 MVNO 業者，也同時受到影響。而在全球使用易利信設備的業者，例如英國通訊業者 O2 等，共 11 個國家，也幾乎在同時間發生相同的問題。

軟銀設置在東京與大阪的通訊設備中，有使用易利信的軟體，這次的通訊障礙就是因為軟體問體所導致的。

軟銀的行動電話用戶數在日本排名第 3，擁有約 4 千萬名用戶。根據日本總務省在 2018 年 6 月 22 日公佈的數據，全日本有 1.7 億名用戶；市占分佈方面 NTT 38.7%、KDDI 27.6%、軟銀 23.1%、其他 MVNO 業者 10.6%。

日本總務省非常重視這次的事件，表示業者可能已涉及「電氣通信事業法」中的「重大事故」事項，要求提出報告書。

軟銀集團 (JP-9984) 旗下子公司「SoftBank 株式會社」(SoftBank Corp.)(JP-9434) 的股票正預計在 12 月 19 日於東京證券交易市場上市，這次事件的後續影響也值得觀察。

易利信在昨 (6) 日表示，「依目前的分析結果顯示，主要問題應該是出在設備中的軟體認證期限過期」。

易利信公司總裁兼 CEO Börje Ekholm 也為了這次的事件，向他們的顧客及用戶們道歉。目前所採取的行動是，將問題的軟體從系統上移除。

今 (7) 日軟銀集團在東京股市的股價表現，日本時間 11:12 時，下跌 0.55% 股價 9,070 日圓。