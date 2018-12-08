美股盤中─ 道瓊大跌410點 本週跌幅逾4%

美國股市週五中場下跌，道瓊下跌逾 410 點，科技股為主要拖累。美國今日公布就業報告較預期疲弱，投資人反應錯綜。

台北時間 00:25

道瓊工業平均指數下跌 417.25 點或 1.67% 至 24530.42。

Nasdaq 指數下跌 139.04 點或 1.90% 至 7049.22。

S&P 500 指數下跌 42.60 點或 1.57% 至 2653.90。

臉書，亞馬遜，Netflix 與 Google 母公司 Alphabet 股價全數走低。蘋果亦下跌 1.5%，因 iPhone 銷售轉弱，摩根士丹利調降蘋果股價目標，帶來利空。

美國 11 月新增就業 15.5 萬人。分析師預估新增就業為 19.8 萬人。工資成長亦低於預期。

該報告公布後，股市先是上漲，因投資人解讀為聯準會 (Fed) 升息速度可能減緩。

但分析師說，週五公布的數據並不足以讓 Fed 改變升息速度。該報告不是非常好，却依舊強勁，足以讓 Fed 持續升息。股市隨後大幅下跌。

週四，美國股市自大幅跌勢中反彈。媒體報導指出，Fed 緊縮貨幣政策速度可能較預期為慢，支撑了股市大幅反彈。

華爾街日報週四報導，央行正在考慮是否在下個月的政策會議中，暗示採取觀望立場。該報導說，12 月之後，Fed 官員不知道下一步利率行動為何。該報導公布後，股市大幅反彈，道瓊收低 79.40 點，盤中大跌近 800 點。

週四早場，因擔心中美貿易戰，美國股市大幅下挫。華為財務長遭逮捕，投資人擔憂中美能否達成貿易協定。

本週，美國股市走勢震盪。至週四收盤為止，道瓊與 S&P 500 本週下跌 2.3%，Nasdaq 亦下跌 1.9%。