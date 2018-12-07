保險業管理規則三項法規鬆綁 金管會估逾33萬名業務員受惠

金管會公布，《保險業務員管理規則部分條文》修正草案，未來業務員可自行登錄不同產壽險公司販售保單，重考登錄不受一年限制，壽險公會應制定保險形象的具體態樣，預估這三項法規鬆綁，將保障 33.8 萬名保險業務員的從業權益。過去壽險業務員欲銷售非所屬保險公司的產險保單，需經公司同意，才能登錄、販售他家產險保單。保險局官員認為，業務員招攬行為不宜以承攬制為限制，應該回歸勞資雙方契約，無需原保險公司作為裁決。



保險局官員強調，原則上以業務員一產和一壽為限制，且防止利益衝突，壽險公司可登錄產險保代，但不能登錄保經，而保經公司僅能在壽險保經、產險保經擇一，不得跨保代和保險公司。



針對現行規定，業務員任職第一年需受教育訓練 30 小時，第二至五年則累計達 12 小時訓練時數，第六年起由保險公司自行規定。



保險局官員表示，業務員過去因未參加教育訓練或補訓未通過，撤銷登錄、停賣保單，需等一年才能重考，但此次修正重新測試機制，重考登錄不再受一年限制。



另外，過去曾有保險公司濫用「有損保險形象」為由，懲處業務員撤銷業務員登錄紀錄，此次修正也將以「其他利用其業務員身分從事業務上不當行為」的具體規定，至於何謂「不當」？保險局官員指出，應由壽險公會制定具體態樣。



截至去年底統計，壽險業務員有 19.9 萬人，產險業務員有 13.8 萬人，合計有 33.8 人在這次修正中獲得工作保障。