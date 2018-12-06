為活絡不動產證券化 金管會採三面向放寬措施

金管會主委顧立雄今 (6) 日出席「商業地產資本市場國際論壇」時表示，不動產證券化可引進資本市場資金，並活絡不動產市場，讓投資人以小額資金參與不動產投資，未來朝 3 個面向持續放寬措施。

顧立雄表示，政府推動不動產證券化業務，目的是希望引進廣大資本市場的資金，以直接金融的方式，活絡不動產市場，並透過專業的開發或管理機構，提高原有不動產的流動性；另一方面，透過不動產證券化，投資人也可將相關產品納入個人投資組合中，有機會以小額資金參與高價的不動產投資

顧立雄進一步回顧我國不動產證券化發展的歷史，他說，不動產證券化條例於 92 年間公布施行後，自 94 年首件由土地銀行發行的富邦一號不動產投資信託基金掛牌上市開始，不動產證券化市場曾有一段相當熱絡的景象。之後受到經濟大環境影響，不動產證券化市場在過去幾年較為沉寂，其中有三檔不動產投資信託基金由投資人主動決議清算。

不過在各界不斷努力之下，去年開始已有 2 檔不動產投資信託基金獲准募集發行，基金投資標的包含：商場、商辦等多樣化類型，有效藉由證券化提高不動產的流動性，增加不動產籌資管道及活絡不動產之目的，同時讓資本市場有多元的投資管道。

顧立雄強調，為了使不動產證券化市場的發展更為健全與活絡，金管會持續放寬不動產證券化，包括：一、從法規面持續放寬不動產證券化相關規定，例如以合理調整各參與機構責任分配及保障受益人權益；二、放寬不動產投資信託基金投資海外標的範圍及簡化投資程序，以促進投資標的多元化及提高實務運作彈性；三、推動證券化多元發行方案，導入公、私募接軌機制，以利興建期至營運期公共建設全程能以證券化方式募集資金。

