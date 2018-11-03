千億身價蒸發 漢來侯西峰20年重生記

文●黃靖萱 攝影●楊文財

1997 年， 侯西峰是 101 大樓得標呼聲最高的廠商，《商業周刊》還以他當封面人物。(攝影者．楊文財)

《富比世》排名第 4 的亞洲富豪家族、泰國正大集團董事長謝國民，去年悄悄飛至高雄，到漢神巨蛋的海港餐廳觀察進場與帶位流程。

接著，他邀請漢來飯店大股東侯西峰與旗下幾位大將、大廚，一行人飛去泰國。他派直升機載一行人飛到正大占地 5 百公頃的白蝦養殖場參觀。隔天，謝國民又親自帶上身邊老臣，宴請侯西峰。

小檔案_侯西峰

出生：1954 年

學歷：高科大名譽博士、聯合工專（現為聯合大學）

現職：國揚集團創辦人

成績單：

‧ 國揚、漢來美食合計市值 150 億

‧ 去年旗下百貨營收破 200 億

如此禮遇，因為正大集團參與投資一間位於曼谷、號稱全泰國最大的商場即將開幕，他希望漢來美食旗下海港餐廳能進駐。明年初雙方合作的第一間餐廳將開幕，未來還有多家分店計畫展開。

他，從傳奇到被羈押

20 年前，因跳票差點輕生

漢來美食營收突破 33 億元，即將跨出國門打國際戰；他旗下的百貨事業也很爭氣，在高雄達 58％的市占率。如今，侯西峰已成為台灣服務業的南霸天。

對比現在的風光，整整 20 年前，他的人生差點畫下句點。

1998 年 11 月 9 日，他位於台北市新生南路的 10 樓辦公室，一片愁雲。

門外，秘書慌亂的低聲啜泣，門內，身為國揚集團董事長的他，腦中一片空白，只能猛抽著菸，一天菸癮 4 包的他，已不記得抽了幾根菸。

他不解，事情發生前 10 天，他還滿口袋錢，銀行可動用的資金有近百億元，金融風暴無聲無息發生，股價狂瀉，他動用銀行借款、融資，甚至是國揚帳上的現金，全都投入股市，為國揚股票護盤，但股價還是狂瀉，一路買到擁有國揚 93％股權的他，丟進股市的錢，也一路蒸發。

「成功就是英雄，敗了就狗熊，我不要當狗熊。」他放下菸、穿上西裝外套，打幾通電話給人在高雄的老友東南水泥前董事長陳敏賢、三商行陳河東，一一告別後，準備開窗跳樓。

這一天，也是他二女兒生日，太太李宛螢剛買完生日蛋糕，突覺心神不寧，從未過問先生事業的她，直覺就往他辦公室衝去，才知他個人的投資公司跳票，公司一團混亂。她待在辦公室不敢走，等到陳敏賢從高雄搭機趕來才離開。

他從一腳踏進死亡中，被拉了回來。

他，從重摔到重生

20 年後，自嘲當年太猖狂

「『871109 事件』（指民國年）他會記住一輩子，」侯西峰大哥侯西泉說。這天，是他的跳樓紀念日，也是重生紀念日。

20 年後，當年的豪華總部已經賣掉還債，他站在民生東路的辦公室裡，指著從舊辦公室搬來的黑色沙發說，「我以前就是坐在那上面，被拍到很囂張、很臭屁的樣子，」他自我解嘲當年的猖狂。

沙發旁一幅沒掛起來的畫像，他雙手交握在胸前、眼神犀利，自信滿滿，當時公司內部還曾以這幅肖像，仿效做成《時代》（Time）雜誌封面。他曾不可一世的認為，終有一天會登上國際，但卻沒想到一場本土金融風暴，他黯然被羈押。

《商業周刊》曾以他做封面故事，當年他 43 歲，旗下公司市值逾千億，站在人生最顛峰，與中央投資、中興電工等一起投標台北國際金融大樓招標（101 大樓），曾是得標呼聲最高的廠商。

隔年，即發生本土金融風暴，對照當時欠下巨款的企業主，國產汽車集團張朝翔、張朝喨兄弟從此一蹶不振，新巨群的吳祚欽逃亡加拿大、廣三集團曾正仁棄保潛逃。

他，重新盤點自己

擬償債計畫，日還 8 百萬

只有侯西峰選擇面對債務。在土城看守所待 72 天後，他開始擬定作戰計畫，平均一天清償 8 百萬元，努力還債。

5 年後，他已還清國揚的負債；如今，他旗下 17 家公司雖僅剩建設、飯店、百貨及餐飲四大主體公司，但他感性的說，沒有這個跌跤，集團不會有今天的底蘊，四大公司去年營收合計站上 3 百億元，2 家上市櫃公司市值破百億元。

從旗下公司市值千億到市值百億，雖只有當年 1/10，他心裡卻更扎實。

他辦公室裡引人矚目的，已經不是被放到一角的肖像，而是他太太親手製做的「平衡計分卡」、「策略整合校準」等管理理論的大型海報。

出事後，李宛螢開始看書自學財務及管理，只要覺得有幫助的書，就整理摘要、重新編輯寫出來給他。

「當年那種情況，你需要把自己很多感覺關起來，耳朵不能去聽人家說什麼，不能去感覺什麼，不然真的活不下去，」李宛螢淡淡的說，「我事後也從沒問過他（當初為什麼要跳樓），人如果一直沉浸在那種軟弱裡，真的很難往前看。」

摔跤後，他才回頭檢視以前那個衝太快的自己。

本刊專訪時，他語重心長的說，「這幾年我重新認識自己的事業、重新認識自己的能力。但盤點自己很難。」

雖然侯西峰曾是台灣最有名的借殼大王，借殼入主國揚建設、廣宇科技，但「我是到（民國）87 年才懂得什麼叫資本市場，」他自陳。

當時他從蔡辰男手中買下的漢來飯店、漢神百貨都虧損累累，這些借款，加上護盤砸下的百億資金，以及國揚建案的專案借款、廠商未付的工程款等，在金融風暴一爆發後，他的投資公司因此跳票，和他有關的債務高達 5 百億元。

國揚市值從高峰 860 億元，之後股價還一度跌至 0.91 元，市值剩下不到 10 億元，再加上他入主的廣宇科技，讓他身價從上千億元，跌到一文不名，連孩子出國念書的註冊費 80 萬元都拿不出來。

過去只懂「打打殺殺」

如今管理課從沒缺過一堂

「當時他只看到他投資的這些公司營收這麼大，根本沒深入去看他們的財務內容，」國揚總經理彭邵齡說。侯西峰也坦承，「以前我每天都在打殺，沒被殺死，所以可以一直戰鬥，一切功名都是打仗來的，我等於在屍體堆中長大的。」

只知道打天下，卻不懂財務、不會管理天下，是他的痛。「他是那種在哪裡跌倒，就一定要從哪裡撿一些黃金起來的人，」侯西泉形容弟弟。

後來侯西峰不只開始去上台大 EMBA，還邀請台大會計系教授許文馨來幫集團上百位中高階主管上課。「他希望所有主管都要有很強的數字感，數字感是對細節都要有感覺，」許文馨說。例如漢來海港自助餐，他不是為了省成本而從食材下手，而是細到發現，他們最該下手處理的，是大家都忽略高昂的廚餘處理成本。

彭邵齡回憶，當時他們到漢來飯店開會，一個五星級飯店因虧損累累，竟讓她用到有缺口的餐具。出事前，侯西峰每次去高雄，都是吃吃喝喝，只是去說「大家好」而已，出事後，他才南下督軍作戰。

他後來大刀一砍，將長年虧損的飯店和餐飲一分為二，讓飯店不用負責餐飲的虧損，還能向餐飲收租金；餐廳則不用被綁在飯店裡，各自去衝。切割出的漢來美食如今已有 15 個品牌，全台約 40 間餐廳，去年還上櫃，股價破百元。

我們專訪他時是週四，談到一半，他看了錶急著說，「我下午還有課不能遲到。」匆忙扒了幾口飯，急著趕去上 EMBA 的課，晚上再下去高雄。從 20 年前出事後，他就固定每週五、六的時間留給高雄的百貨和飯店。

20 年前，他只看動輒億元起跳的土地、建案，看一眼設計圖就能估出利潤，在房市、股市，呼風喚雨。現在，他卻連一顆百元月餅，都要親嘗改良。言談中最得意的，是飯店研發的月餅，一年比一年好吃。

「有苦才知道甜。我最苦的時侯，只要今天比昨天好，我就很爽了，我相信，明天也會比今天更好，」他大笑。

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來源：《商業周刊》 1616 期

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