財部公布 11月出口278.1億美元 進口231.6億美元 出超46.5億美元

財政部統計，11 月出口 278.1 億美元，較上月減 5.9%，較上年同月減 3.4%；累計 1-11 月出口 3,074.6 億美元，創歷年同期新高，較上年同期增 6.9%。11 月進口 231.6 億美元，較上月減 11.6%，較上年同月增 1.1%；累計 1-11 月進口 2,627.6 億美元，較上年同期增 11.4%。11 月出超 46.5 億美元，較上年同月減 12.3 億美元；累計 1-11 月出超 447.0 億美元，較上年同期減 71.5 億美元。財政部表示，由於積體電路基數偏高，海外機械投資需求觀望，加上國際基本金屬價格回軟，11 月出口較上年同月減 9.9 億美元 (-3.4%)，累計 1 至 11 月出口較上年同期增 197.2 億美元(+6.9%)，以電子零組件增 46.2 億美元(+4.8%)、化學品增 28.5 億美元(+16.2%)、基本金屬及其製品增 27.5 億美元(+10.4%)、礦產品增 26.4 億美元(+24.5%)、塑橡膠及其製品增 23.7 億美元(+11.4%) 等增加較多。



11 月出口 278.1 億美元，較上年同月縮減 3.4%，終止連續 24 個月 (剔除今年 2 月春節因素) 正成長，主因國際品牌智慧手機新機銷售熱度不如預期，海外機械投資需求轉弱，加以比較基期偏高所致；進口 231.6 億美元，因資本設備購置減緩，年增率收縮為 1.1%；累計 1-11 月出口值創歷年同期最高，年增 6.9%，進口增 11.4%。



11 月主要貨品出口以光學器材及機械年減 17.5%、13.4% 最多，基本金屬及其製品隨原料價格走跌，出口減 6.4%，紡織品、電子零組件、塑橡膠及其製品亦均減 6% 上下；礦產品受惠於油價居高、資通與視聽產品因電腦零附件需求暢旺，各增 42.1%、5.9%。累計 1-11 月出口，電子零組件、基本金屬及其製品、機械規模值齊創歷年同期新高。



11 月對主要市場出口消長不一，對中國大陸與香港因下游廠商購料需求及機具投資轉為保守觀望，年減 8.0%，對東協、歐洲分別減 4.5% 及 4.2%，而對日本年增 7.2% 最佳，對美國出口規模為歷年第 4 高，年增 3.7%，連續 26 個月正成長。累計 1-11 月對日本、中國大陸與香港、美國出口規模均創歷年同期最高，分別增 11.6%、8.0%、6.9%。



展望未來，雖有人工智慧、物聯網、車用電子、生物辨識、高效能運算、5G 通訊技術等新興商機擴展，以及中國大陸與歐美季節性採購需求，持續支撐我國外銷動能，惟受比較基期墊高、中美貿易爭端增添市場不確定性、高階智慧手機買氣趨於弱化，以及國際油價升勢收斂等因素制約，我國出口增速將呈平緩。