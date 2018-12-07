【華冠投顧】消息影響盤面漲跌 月線站不回留意後續風險

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

昨天美股也是戲劇化，睡前大跌，早上起來跟沒事一樣，今天台股反彈 76 點，量能急縮剩不到千億，但是從結構看，前天跌破 9979 宣告反彈結束，接下來的盤勢多方的機會只有 9979 必須站回，但是站回也只是擴底的延續，多頭要直接攻擊機會可能不會這麼大，而整體盤勢要留意 9616 不能跌破，若跌破則整個 11 月的盤整區陷入套牢，若無法及時站回，將大不利盤勢發展。

類股方面電子指數跟大盤一樣無法站回月線呈現弱勢，非金電今天雖然強勢彈一樣無法站回月線，而類股方面，近期的強勢股，2201 裕隆、2368 金像電、6462 神盾短線都有融資使用率大幅上升的狀況，若持有多單者請留意風險，而整體產業部份，之前強彈的漲價族群因為跌深而強彈，如 6488 環球晶、5299 杰力，因為季線仍然未完全翻揚且短線也有融資大增的狀況，要留意還有修正的風險。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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