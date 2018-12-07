【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

美股昨天最低一度殺至 24242 點，所幸在聯準會明年 (有機會) 暫停升息的利多帶動之下，終場硬是拉了 700 點的下影線，收在 24947 點的位置。美股的戲劇性改變，也帶動今天台股的強勢反彈。今天最高來到 9785 點，最低即是開盤價的 9719 點，終場收在 9760 點，量能則是大幅減少為不到千億的 962 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

電子股強勢的方面有：

<5G 概股> 友訊 (2332)、智易 (3596)、光環 (3234)、中磊 (5388)、亞太電 (3682)、訊芯 - KY(6451)、穩懋 (3105)、聯茂 (6213)、聯發科 (2454)。

<PCB> 欣興 (3037)、金像電 (2368)、南電 (8046)、耀華 (2367)、華通 (2313)。

<MOSFET> 尼克森 (3317)、杰力 (5299)、大中 (6435)、富鼎 (8261)。

<被動元件> 國巨 (2327)、華新科 (2492)、奇力新 (2456)、大毅 (2478)、禾伸堂 (3026)、信昌電 (6173)。

<矽晶圓> 嘉晶 (3016)、台勝科 (3532)、漢磊 (3707)、中美晶 (5483)、合晶 (6182)、環球晶 (6488)。

非電子股強勢的方面有：

<營建> 鼎固 - KY(2923)、冠德 (2520)、欣巴巴 (9906)、國揚 (2505)、遠雄 (5522)。

<觀光> 遠雄來 (2712)、美食 - KY(2723)、國賓 (2704)、王品 (2727)。

<生技股> 康友 - KY(6452)、和康生 (1783)、岱宇 (1598)、佐登 - KY(4190)、中化生 (1762)。

總結:

今天大盤雖然反彈 76 點，但是沒有站回重要的 9800 點之上，且上漲量能卻是大幅減少，這點對多頭是存有疑慮的，因此整體架構還是落在整理上面，需要等待下禮拜一的盤勢能夠帶量往上或往下突破，整體方向才會明朗。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。