【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股今日隨亞股擺脫華為事件的陰霾，在大立光及台積電股價回穩下，今日指數早盤跳空開高，伴隨網通及 PCB 族群表現強勢，雖然金融股表現疲弱，不過台塑四寶今日領漲傳產類股，支撐指數今日維持在 9700 以上整理，收盤反彈上漲 0.79%，不過成交量萎縮至千億之下。

《國際金融市場焦點分析》

隔夜美股道瓊指數收斂超過 700 點的跌幅，今日亞股普遍自昨日的崩跌中反彈，滬深兩市今日小幅開高，中國工信部批復 5G 試驗頻率，全國範圍規模試驗將展開，5G 概念股擺脫華為事件衝擊，板塊今日全天皆表現活躍，不過醫藥股持續暴跌，加上美中貿易協商樂觀情緒降溫，上証指數盤中一度翻黑，並失守 2600 點，午後雄安新區概念及券商股拉升，指數於平盤附近震盪直至收盤。

《國際商品市場焦點分析》

昨日 OPEC 舉行閉門會議，OPEC 雖表示達成減產協議，不過 OPEC 認為減產幅度並不需要減產超過 100 萬桶，此減產幅度低於市場預估的 100 萬桶至 130 萬桶，導致昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨再度重跌超過 2%；ADP 就業人數增加 17.9 萬人，不如市場預期的增加 19.5 萬人，加上初領失業救濟金人數連續四週高於市場預期影響，帶動美元指數昨日下跌，推動黃金期貨由黑翻紅轉為上漲。

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