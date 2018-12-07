無懼接連挫敗 英國首相拒絕延遲脫歐投票

英國首相辦公室周四表示，原定於 12 月 11 日的退歐協議表決不會延遲。英國議會自 12 月 4 日起對退歐協議草案進行為期 5 天的辯論，並在下周二進行投票表決。

「投票會如原計劃那樣在周二舉行。」特雷莎 · 梅新聞發言人稱。英國政府 12 月 5 日公布了退出歐盟協議的全部法律建議，但一些內閣要員擔憂，現有的協議可能面臨災難性的表決失敗，因此敦促特雷莎 · 梅延遲投票。

如果議會否決了目前的退歐協議，英國可能會在沒有協議的情況下「硬退歐」，或者不退歐，即特雷莎 · 梅所謂的「無協議、不退歐、我的協議」。

英國首相周四與內閣緊急會面，避免在 11 日的投票表決中慘遭重挫。英國廣播公司（BBC）政治新聞編輯 Laur Kuenssberg 在社交媒體上提到，特雷莎 · 梅反覆強調三選一的局面，但目前看來，第四種選擇也已經具備了同等分量：議會掌握了退歐進程及路徑。

在英國議會表決前一天，歐盟法院將於 12 月 10 日，就英國能否在 2019 年 3 月 29 日之前，單方面撤回退歐決定作出裁決。一部分反對英國退歐的蘇格蘭政客提出了這一議案。

特雷莎 · 梅一直在爭取國會議員對其退歐方案的支持，並表示不會撤回退歐的決定，也不會舉行第二次退歐公投。歐盟首席退歐代表 Michel Barnier 周四表示，目前的協議是英國能獲得的最好的協議。

但梅政府與議會關繫緊張。12 月 4 日議案辯論首日，英國議會就以 311 票對 307 票結果認定，政府未能公開首席檢察官 Geoffrey Cox 提供的脫歐法律諮詢內容，屬藐視議會。這是英國曆史上首次判定政府藐視議會，特雷莎 · 梅及其政府與議會的關係越發緊張。

而且，英國政府目前的退歐議案本身也爭議重重。特雷莎 · 梅所在的保守黨的資深議員、北愛爾蘭民主統一黨均表示反對這一協議。儘管反覆強調「三選一」局面，特雷莎 · 梅也暗示，可能會在北愛爾蘭保障條款上做出讓步。

英國將於 2019 年 3 月 29 日正式脫歐，並進入 21 個月的過渡期，在 2020 年 12 月徹底脫離歐盟。