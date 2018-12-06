脫歐之路困境重重 英鎊怎麼辦？

本周一，英鎊兌美元跌至了五周以來最低水平。被視作英國退歐談判晴雨表的歐元 / 英鎊更是漲至 10 月 31 日以來新高。

伴隨著近日英國退歐劇情的跌宕起伏，退歐不確定性也在與日俱增，英鎊匯率到底將會怎樣表現，也成了外匯市場關注焦點。

英國退歐困難重重

雖然英國首相特蕾莎 · 梅在赴阿根廷參加 G20 峰會後表示，多個國家的領導人希望在英國退歐之後與其簽訂貿易協議。

但無論是主張英國徹底脫派，還是反對退歐的陣營，都對梅政府在 11 月與歐盟達成的退歐協議並不買賬，尤其是協議中提到，英國將向歐盟支付 390 億英鎊「分手費」，以及退歐過渡期內的年度費用。

目前，英國已與其他 27 個歐盟成員國一致通過了退歐協議草案。梅政府接下來要面臨的考驗便是 12 月 11 日的英國議會投票。

梅在近日提到，她的精力都放在說服議員們在即將到來的議會投票中支持現有的退歐協議，而不是準備 plan B。

不過英國工黨影子退歐事務大臣 Keir Starmer 宣稱，此次投票只會有兩個結果，要麼協議得以順利通過，要麼梅輸掉 「退歐」協議表決，而工黨也就會對其發起不信任投票。如果不信任動議在議會表決通過，梅可能被迫下台。

無協議退歐或將重創英國經濟

儘管梅本人以及內閣成員一再強調，無協議退歐不會發生，但如今這種結果也並非沒有可能。

11 月 28 日，英格蘭銀行行長馬克 · 卡尼就在新聞發布會上表示，英國的金融體系已經為任何形式的退歐做好了準備，英國央行「希望事情向最好的方向發展，但也要為最壞的情況做好準備」。

同日，英格蘭銀行還發表了關於退歐將如何影響經濟及金融穩定目標的分析報告，並在報告中強調，如果英國「無序退歐」，那麼經濟將面臨較嚴重的下滑。

此外，英國政府也發布報告警告稱，如果遵循英國首相特雷莎 · 梅之前達成的協議，（在退歐的情況下）未來 15 年英國的 GDP 產出將比留在歐盟的情況下少 2.1%。但如果沒有協議，損失將擴大至 7.7%。

並且報告提到，在沒有移民的情況下經濟受挫會更為嚴重：假設未來歐盟的凈移民數量為 0 且在沒有相關協議下退歐，未來 15 年英國 GDP 總值最多將下跌 10.7%。

退歐前景不明，英鎊如何走？

目前關於退歐協議的英國議會投票已進入了倒計時，但有不少投行預測，12 月的英國議會上第一版退歐協議很可能被否決。

巴克萊銀行分析指出，若 12 月的英國議會高票否決退歐協議，英鎊將貶值 5~10%。如果議會否決退歐協議，但票數相差不多，那麼退歐協議還是很可能最終通過的，那麼英鎊 / 美元將升至 1.33。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 外匯策略分析師 Lee Hardman 更是直言，從形勢上看來，議會似乎會否決協議，而這將令外界更加擔心英國未來很難通過退歐法案，英鎊可能下跌多達 4%。

另外，該集團還在一份報告中提到，一旦協議被議會否決，將成為英鎊持續性貶值的開始，預計到今年年底英鎊兌美元將觸及 1.2200。

不過野村證券則表示，目前的退歐協議有 60% 的可能將順利通過議會，英國公債將被大幅拋售，英鎊 / 美元將上漲至 1.36 左右。

同時，野村也是唯一一家預測英國可能將留在歐盟的投行。他們認為，有 25% 的可能性退歐協議談不攏，但不會發生無協議退歐。屆時英國將請求留在歐盟，歐盟其餘成員國也將同意這個提議。

而在此情景下，英國相關資產的價格將可能恢復至退歐公投之前的水平，英鎊兌美元將飆升至 1.41，歐元兌英鎊將跌至 0.8。

如何對衝風險？

受英國退歐進展影響，英鎊未來走勢不明，投資者可以考慮使用芝商所英鎊期貨（代碼：6B）對沖英國脫歐的相關事件風險。

芝商所（CME）特約評論員、資深交易員寇健認為，在外匯期權交易中，雖然隱含波動率看起來是非常低，但是在實際的交易過程中，市場的真正波動遠遠大於數理統計的數字。所以在外匯期權交易中，應該儘可能地保持希臘值 Vega、Gamma 中性或者多頭。

此外，作為全球規模最大的受監管外匯市場，芝商所外匯期貨相比場外外匯市場，具有保證金及資本效率高、交易集中、流動性穩健等優勢，可有效複製場外外匯市場部位。