突然之間 市場對英國脫歐開始樂觀起來

英國退歐進程跌宕起伏，突然之間市場似乎看到了硬退歐風險的大幅減小，推動英鎊大幅反彈。

彭博援引三菱日聯金融集團全球市場研究團隊歐洲負責人 Derek Halpenny 稱，從周二英國議會投票情況來看，議員們對硬退歐表達了強烈反對，這令硬退歐的風險進一步下滑。「無協議退歐風險的減輕，將有助於令市場不再那麼激進拋售英鎊。」

當地時間周二晚間，英國議會以 311 票對 307 票的結果認定，英國首相梅政府未能公開首席檢察官 Geoffrey Cox 提供的退歐法律諮詢內容，此系藐視議會，要求政府立即發布這一諮詢意見的全文。

這是英國曆史上首次議會判定政府藐視議會。反對黨工黨的退歐事務發言人 Keir Starmer 稱，這一判定是史無前例的，是梅政府的「恥辱標記」。梅政府此後表示，會公布 Cox 的諮詢建議。

這也導致本已走低的英鎊加速下行，兌美元匯率隨後一度跌至 1.2659，創去年 6 月以來新低，日內跌約 0.5%。

緊接着，第二次公投的重要支持者、保守黨資深議員 Dominic Grieve 提交的修正案獲得議會通過。英國議會以 321 票對 299 票的結果同意 Grieve 的提議，賦予議會權力，一旦梅的英國脫歐協議被議會否決，議會將有權投票決定其他選擇。

這對於梅來說是進一步的打擊，但在市場看來，卻是意味著硬退歐風險大大降低，英鎊兌美元也旋即漲至 1.2839，刷新日高，日內漲超 0.9%。

英國《金融時報》當時評論稱，周二當天親歐盟陣營迎來了兩場勝利，硬退歐的機率看來大幅下降，投票結果進一步侵蝕了梅的權力。

彭博援引 Investec 資管經理 Russell Silberston 稱，接下來可能出現的結果，似乎正朝着對英鎊有利的一面發展。