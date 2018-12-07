讀賣新聞：日本政府合約將禁用華為和中興通訊

日本讀賣新聞週五 (7 日) 報導，由於擔心情報外洩以及網路攻擊，日本將禁止政府向華為技術有限公司和中興通訊購買電信設備。今年稍早時後，澳洲和紐西蘭政府亦禁止上述兩間公司的 5G 設備進入其電信網路。

預計日本政府最早將於週一 (10 日) 修改其內部採購規則，一位政府知情人士表示，日本政府不太可能明文列出華為和中興通訊兩家公司，以避免激怒中國政府，然而，華為和中興的電信設備將被禁用。

美國在今年決定禁止政府購買華為設備，並試圖說服外國盟友避免使用該公司的電信設備，認為其產品具有安全性問題，機密資訊可能被竊取。知情人士透露，華府接觸國家包含德國、義大利和日本在內。



美國情報機構聲稱，華為與中國政府相關聯，其設備可能包含提供間諜使用的「後門」，但此項指控並沒公開證據。華為否認與中國政府有任何關聯，且表示他們製造設備的零組件來源，與其他設備供應商的來源一致，不會透過設備做任何非法監視行為。

澳洲和紐西蘭政府已禁止華為 5G 設備進入其 5G 網路，而英國國營的英國電信 (BT Group) 週三表示，它們正在將華為的設備從現有的 3G 和 4G 核心行動業務中移除，並且在之後的主要電信網路中，不會在核心部分使用華為設備。