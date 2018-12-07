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外銀子行退場首例 澳盛銀行集團資金匯出估達76億元
※來源：財訊快報

澳商澳盛銀行集團與澳盛 (台灣) 銀行獲准合併，金管會表示，澳盛銀行台北分行整併台灣子行是外銀在台首例，二大主體營運資金合併後，預估有 76 億元將匯出台灣。金管會表示，澳盛銀行集團在台營運 28 年，台灣子行配合集團調整亞洲地區營運策略，去年 12 月將個人金融和財務管理業務售予星展 (台灣) 銀行後，全力專注於企業金融業務。

回顧澳盛銀行集團在台發展，前身為荷蘭銀行買下台東企銀，後轉手蘇格蘭皇家銀行，直至 2010 年接手經營，2013 年以子行形式成立澳盛 (台灣) 銀行，2017 年切割個金和財管業務售予星展 (台灣) 銀行，事隔一年，確定澳盛 (台灣) 銀行成為消滅銀行，台北分行為存續，意味澳盛銀行集團將退回 1980 年代，在台僅剩下一家據點。

金管會表示，澳盛銀行自 2016 年調整亞洲布局，只做企金、不做消金，也讓台灣子行和台北分行業務重疊，整併後較能整合集團資源。

金管會指出，預計合併基準日於明年 4 月 8 日，目前台北分行營運資金 40 億元，子行資本行 236 億元，合併後將專撥營運資金 200 億元，剩餘資金 76 億元匯回則需提出申請。

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