外銀子行退場首例 澳盛銀行集團資金匯出估達76億元

澳商澳盛銀行集團與澳盛 (台灣) 銀行獲准合併，金管會表示，澳盛銀行台北分行整併台灣子行是外銀在台首例，二大主體營運資金合併後，預估有 76 億元將匯出台灣。金管會表示，澳盛銀行集團在台營運 28 年，台灣子行配合集團調整亞洲地區營運策略，去年 12 月將個人金融和財務管理業務售予星展 (台灣) 銀行後，全力專注於企業金融業務。



回顧澳盛銀行集團在台發展，前身為荷蘭銀行買下台東企銀，後轉手蘇格蘭皇家銀行，直至 2010 年接手經營，2013 年以子行形式成立澳盛 (台灣) 銀行，2017 年切割個金和財管業務售予星展 (台灣) 銀行，事隔一年，確定澳盛 (台灣) 銀行成為消滅銀行，台北分行為存續，意味澳盛銀行集團將退回 1980 年代，在台僅剩下一家據點。



金管會表示，澳盛銀行自 2016 年調整亞洲布局，只做企金、不做消金，也讓台灣子行和台北分行業務重疊，整併後較能整合集團資源。



金管會指出，預計合併基準日於明年 4 月 8 日，目前台北分行營運資金 40 億元，子行資本行 236 億元，合併後將專撥營運資金 200 億元，剩餘資金 76 億元匯回則需提出申請。