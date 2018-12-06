推動不動產證券化 金管會主委顧立雄稱 將從三面向放寬規定

財訊雙週刊今日與中華民國購物中心協會、中華民國不動產協進會共同舉辦「商業地產資本市場國際論壇」，金管會主委顧立雄出席表示，不動產證券化可引進資本市場資金活絡不動產市場，讓投資人以小額資金參與不動產投資，未來朝 3 個面向持續放寬相關限制。回顧我國不動產證券化發展，不動產證券化條例於 2003 年公布施行後，2 年後由土地銀行發行第 1 檔不動產投資信託基金掛牌上市，帶動不動產證券化市場蓬勃發展，惟經濟大環境影響，在過去幾年顯得沉寂，更有 3 檔不動產投資信託基金由投資人主動決議清算。



顧立雄表示，去年已有 2 檔不動產投資信託基金獲准募集發行，基金投資標的包含商場、商辦等多樣化類型，透過證券化提高不動產流動性，增加不動產籌資管道，也讓資本市場有多元的投資管道。



對於不動產證券化業務發展，顧立雄認為，可引進廣大資本市場資金，以直接金融活絡不動產市場，透過專業的開發或管理機構，提高原有不動產的流動性，也提供投資人將相關產品納入個人投資組合中，有機會以小額資金參與高價的不動產投資。



顧立雄指出，將從法規面持續放寬不動產證券化相關規定，分別是，以合理調整各參與機構責任分配及保障受益人權益；其次，放寬不動產投資信託基金投資海外標的範圍及簡化投資程序；最後則推動證券化多元發行方案，導入公、私募接軌機制，以利興建期至營運期公共建設全程能以證券化方式募集資金。