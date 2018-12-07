Fed考慮暫緩明年升息步調 明年聯準會恐不再升息？

《華爾街日報》週四 (6 日) 報導，聯準會 (Fed) 在本月升息過後，正考慮推遲對 2019 年的升息步調並採取觀望態度，市場分析明年聯準會恐怕不會再升息。

聯準會官員們近期受訪皆表示，隨著今年調高的基準利率，Fed 已經越來越不確定明年將何時升息或加碼幾次。此外，由於聯準會目前採以「經濟數據」為主要升息考量依據，也讓未來推遲升息步調的可能性增加。

2015 年啟動升息循環以來的已有 8 次升息，市場皆預料 12 月將再次升息。達拉斯 Fed 銀行總裁 Robert Kaplan 週四 (6 日) 說，在進一步緊縮貨幣政策方面，美國央行應緩慢行事，並需具有耐心。

由於最近幾個月通膨減弱、油價暴跌，Fed 防止經濟過熱的升息緊迫感已經消退，原定明年升息的計畫不確定性大增，未來幾週經濟和市場的表現成為關鍵。

市場正引頸關注本週五 (7 日) 的 11 月美國非農就業數據。澳洲國民銀行 (NAB) 經濟學家 Tapa Strickland 表示：「鑑於油價大幅下挫，通膨壓力仍然受到抑制。非農就業數據對於確定經濟是否確實比預期更快放緩是非常重要。」

SEI Investments Co 固定收益投資組合管理主管 Sean Simko 表示：「如果市場繼續朝相同方向發展，那麼上月底鮑爾關於政策利率略低於中性的評論，將是這輪緊縮週期即將結束的第一個訊號。」

市場人士分析，明年聯準會恐怕不會再升息。隔夜利率互換 (Overnight Indexed Swap，OIS) 一向被視為預測聯準會利率政策的指標之一。

在 2019 年 12 月總共升息不到 40 個基點後，市場對聯準會利率目標的預期見頂，然後在 2020 年年中降至比當前水準高出 34 個基點。這意味著，如果聯準會在 2019 年結束升息，並很可能在 2020 年上半年啟動降息。

最大共同基金公司 Vanguard Group 表示，預料 Fed 在 12 月升息，並在 2019 年升息兩次，然後結束緊縮政策。