「黃背心」號召週六再集會 法政府出動8.9萬名防暴警察

法國「黃背心」運動即將邁入第 4 週，示威者連續 3 個週末在全國各地抗議，反對政府提升燃料稅，儘管政府已做出妥協，暫停明年年上調燃料稅的計畫，仍無法消彌示威者長久以來對於政府施政上的不滿。

馬克宏政府自上任以來推動許多具爭議性的改革措施，引起眾多團體不滿，民意更從今年初的 50% 降至 9 月的 29%，創下上任以來最低紀錄。示威者認為，法國政府應在政策改革上作出更多讓步，因此持續發起示威活動。

近期在社群媒體上出現反政府團體發起的「第四幕」示威行動 (Act 4)，號召民眾本週六在巴黎香榭大道進行集會針對提高退休金、提高最低工資、撤銷其他稅目，以及恢復富人稅等訴求進行抗議。

同時間，另一則示威活動「第四幕行動：公民們，武裝起來」(Acte IV: Aux Armes Citoyens) 也在臉書上發起。目前已確認約有 3000 人會參加，2.1 萬人對此活動感興趣。

根據當地法媒報導，週六的示威活動可能涉及前所未有的暴力。先前的示威活動之所演變成暴力衝突，主要是因為有多個激進分子混入行動，導致衝突不斷。

對此，法國總理表示，本週六將會在巴黎部署至少 8000 名防暴警察與憲兵，並且在全國範圍內部署 8.9 萬名警力，防止衝突進一步擴大。

根據調查，先前抗議行動中共造成 4 人死亡、130 多人受傷，另外還有 400 人在上週的暴力抗議中被逮捕。

這場黃背心運動由民眾自動發起，抗議主軸為反對政府調升燃油稅，在社群網路的迅速轉發下，導致參與人數倍增，到後來演變為激烈的反政府行動。

如今這樣的不滿持續累積，甚至蔓延到其他國家，近日比利時、荷蘭以及伊拉克等地示威者皆穿上黃背心參與街頭遊行，抗議行動越演越烈。