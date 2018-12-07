高通進軍PC市場 推「驍龍8cx」 正式成為英特爾競爭者

晶片商高通 Qualcomm (QCOM-US) 為全球最大的手機晶片供應商，週四 (6 日) 推出了一系列為電腦 PC 市場的晶片，進一步推動了該事業的發展。

高通公司的「Snapdragon 驍龍」處理器一直是手機的核心，Alphabet 谷歌 (GOOGL) 的 Pixel 手機和許多三星 (005930-KR) 設備也都用該晶片。然而，在過去一年中，高通調整其晶片來運行微軟 (MSFT-US) Windows 的 PC 操作系統，使這些機器能夠更快地啟動，並且不斷地連接到網路，就像手機或平板電腦一樣。

但高通在其早期 PC 晶片中使用的晶片基本上是為手機銷售的修改版本。週四在夏威夷舉行的一次活動中，高通員工表​​示，他們已經創建了一系列名為 「Snapdragon 8cx」的晶片，專門用於個人電腦。

高通股價趨勢圖 / 圖：谷歌

新晶片最大的區別是將支援 Windows 10 企業版，這是微軟流行的操作系統版本。以前的高通晶片僅支援 Windows 的消費者版本，使得商業客戶不太可能購買由它們驅動的電腦。

這也表示，高通的舉動已踏入了同樣是晶片製造商英特爾 Intel (INTC-US) 的領域，成為了競爭者。據了解，英特爾去年營收約 628 億美元的一半以上仍然是從 PC 市場得來的，並佔據了該市場的主導地位。

高通和其他公司也在挑戰英特爾在數據中心業務中的霸主地位。高通的晶片由軟銀 SoftBank (9984-JP) 控股的 Arm Holdings 技術提供支援。幾家公司，英特爾的主要客戶包括亞馬遜 (AMZN-US) 雲端部門 AWS 在內，正努力使 ARM 的晶片適用於數據中心。

高通資深副總裁 Sanjay Mehta 表示，永遠連接網路的 PC 「給予自由」，可給予安全連接網路數日時間的自由。對於上市時間，Mehta 預計 2019 年開學前，也就是大約明年第 3 季度。

詳細參數

「驍龍 8cx」如手機晶片「驍龍 855」，都採用 7 奈米科技，蘋果最新手機 iPhone XS 的 A12 晶片也採用 7 奈米技術。據了解，目前沒有任何 Windows 電腦是採用 7 奈米技術處理器。英特爾目前的 10 奈米製程也不太理想，預計 2019 年才會大量產出。超微 AMD (AMD-US) 目前開發了 7 奈米的 GPU。

報導指出，「驍龍 8cx」搭載 8 核心 Kryo 495 CPU，為高通目前最快速的晶片，同樣也搭載了高通最新的 Adreno 680 GPU。此 GPU 較上一代速度快了一倍，功耗效率提高了 60%。

整體晶片支援 4K HDR 的 120 FPS 影片播放，也支援第二代 USB 3.1，可讓使用者連接 2 台 4K HDR 螢幕。同時，「驍龍 8cx」也支援 4X4 MIMO 和 7X 載波聚合，使收訊在擁擠地區提高了 70% 吞吐量，言下之意，有機會連接雲端檔案如同本地硬碟般。