摩根大通Dimon：90天恐怕搞不定 中美達成協議機率60%

摩根大通董事長兼執行長 Jamie Dimon 週四 (6 日) 表示，目前市場的波動可歸罪於政治風險和油價等各種不同的擔憂，但最撼動市場的恐怕還是貿易。

「這到底將多糟糕？」他稱，交易員、企業高層和市場觀察者都試著找出貿易具體衝擊並在自己的預期中納入考量。

Dimon 表示，美國經濟強勁、企業不斷聘僱員工、消費者肯花錢、失業率下降，但是股市卻一直動盪不已。週四美股震盪，道瓊暴跌 780 點後收斂至跌 79.40 點。

美國在川普帶領下，與中國貿易戰不斷升級，即便兩邊已談妥延後調升關稅 90 日以取得協議，但近日加拿大當局以違反制裁伊朗法律為由，逮捕華為財務長，美方要求引渡，又引起市場對中美貿易情勢的擔憂，晶片股更日挫 7% 回應。

Dimon 稱這是貿易的「小衝突」，但這迫使企業領導者尋找新的供應鏈，重新思考投資或者暫停投資。「這些事情只是引起不明確性，而不明確性就會造成震盪。」

川普早期政策包括去年的稅改，這些都被視為有利於企業但也有一些挑戰，例如經濟成長可能放緩，以及川普關稅對美國企業的影響。

Dimon 稱，他不預期中美間在 3 個月內可以達成最終條款，但應該或多或少有些進展。他認為達成協議的可能性為 60%，但一切總是有風險。「這種不確定性就是對市場不利。」