快防守！貝萊德：各指標顯示經濟將放緩 散戶宜轉進防禦類股

貝萊德全球配置團隊的投資組合經理 Russ Koesterich 表示，美國經濟正以自 2015 年以後最快速度成長，但投資者不能被這件事情蒙住眼睛，沒看到接下來經濟放緩的情形。

Koesterich 週四公布報告，指出一系列令人擔憂的指標顯示，目前經濟循環中最棒的日子已經離我們遠去，主張這些證據應可使投資人相信，進而修改其投資組合並採舉防禦態度。

第一個指標是全球製造業活動的軌跡。「現在看起來全球製造業在 2018 年初觸頂的可能性更大.。」他補充，歐亞洲的疲弱目前也已經擴散到美國。

「用來觀察製造業和廣泛經濟的良好領先指數——ISM 新訂單指數正下滑，現在已經到 18 個月低點，在去年稅減興奮之前。」

除了這些趨勢預兆，高盛金融狀況指數顯示，金融狀況持續緊縮，這不僅僅因為 Fed 持續調升短期利率，包括「美元走強、股市波動大，以及信貸市場沒那麼良好」這些意味推動企業獲利成長的流動資金變少。

與此同時，美國住房市場持續疲軟，這不只對住房建商來說是壞消息，對其他經濟體也會有巨大影響，因為新屋採購會推動各項支出，例如家具、裝潢、代書或律師服務費等等。

最後，投資者必須評估上述因素推動的情緒明顯轉變，Koesterich 認為，現今美國經濟比多年來健康沒錯，但「問題是」美國經濟可能就好一陣子，因此「近期投資者行為明顯看出，越來越多人認為經濟將要放緩。」

觀察近期股市每一個產業的表現，可以發現這種想法越來越明顯，過去 3 個月防禦類股 (如：醫療保健和公用事業) 的表現優於週期性產業 (如：能源、材料和科技)，舉例而言，根據 FactSet，公用事業精選產業 SPDR 基金 (XLU-US) 上漲了 1.2%，但同期科技精選產業 SPDR 基金 (XLK-US) 下跌了超過 10%。

那麼，散戶該如何應對這種市場情緒的轉變呢？

Koesterich 建議散戶可以選擇 beta 值較低的個股作為防禦，或者其價格變化與整體市場關聯性較低的個股。

在經濟放緩或甚至經濟衰退時期，另一個確保你投資的股票能表現良好的方式是投資所謂的「優質」股票，或說「具有低槓桿和維持定價與獲利能力」的企業。

最近幾週，投資者只能靠「優質股」來打贏大盤，例如 iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL-US) 本月迄今跌幅 3.2%，低於廣泛市場 S&P 500 (SPX-US) 指數 3.8% 的跌幅。