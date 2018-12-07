宜家轉型新嘗試：將在中國建全球首個甲級寫字樓 試水聯合辦公

瑞典家具和家居零售商宜家集團於 12 月 6 日宣布，將投資約 80 億元人民幣在上海興建大型商業綜合體，包括 1 個購物中心和 5 幢辦公樓，試水聯合辦公。該商業綜合體總建築面積約 43 萬平方米，這也是宜家在全球擁有的首個甲級寫字樓項目。

宜家此次的上海項目由集團旗下的購物中心部門操刀，媒體此前報導稱，宜家上海項目已經在建設當中，預計於 2022 年開業。

宜家購物中心中國區總裁丁暉表示，宜家希望能在中國試水新的業務形態，之後再考慮向全球其它地方輸出。

宜家計劃在上海項目中建造的五幢辦公樓，面積約 6 萬平方米，其中 3 幢由宜家約 3000 名員工使用，另外 2 幢將以聯合辦公的形式，出租給外部的大中型企業。

這是宜家戰略轉型中的一個嘗試。「我們全球各個市場都在進行這樣的戰略轉型，更多關注數字化、線上線下融合等，但是我們不會讓顧客來為我們的戰略轉型買單」，宜家零售中國區總裁安娜 · 庫麗佳（Anna Pawlak-Kuliga）在接受媒體採訪時表示。

宜家被迫轉型？

就在一個月前（11 月份），宜家宣布了「公司史上最大的戰略轉型」——將在未來兩年全球裁員 7500 人，同時，在電商和體驗中心等方面招聘 11500 人。這是宜家繼 2009 年金融危機裁員 5000 人以來，史上最大規模的崗位調整。

宜家中國區公關經理楊帆曾表示，此次調整的是崗位而不是對應的人數，其中，中國會新增崗位 3200 個，主要集中在電子商務、物流配送和市中心商業模式等領域。

庫麗佳在接受媒體採訪時也表示，此次中國區受戰略轉型的影響較小，只會裁員約 160 人，中國區新增 3200 個新職位。

業內人士分析表示，宜家做出大規模崗位裁撤決定，想要重點打造電商平台及其配套的物流體系，實際上是家居建材電商化潮流倒逼下的無奈之舉。

中國電子商務研究中心主任曹磊表示，宜家轉型是受到電商、網路的分流，在這樣的背景下，宜家只能選擇擁抱網路背水一戰。

楊帆卻稱，電商衝擊與宜家的此次戰略轉型並沒有因果關係，電商建設是未來宜家轉型的一部分，也是宜家發展的重要建設目標，轉型是基於對更高效、精簡的工作方式的需要。

宜家要走電商路

據宜家公布的數據顯示，截至 8 月 31 日的 2018 財年，宜家預計在中國的銷售總額將超過 147 億元人民幣，比去年同期增長 9.3%；2016 財年和 2017 財年，宜家零售中國區的銷售額增速分別為 19.4% 和 14%。宜家在中國區的零售額增速呈現了放緩趨勢。

線下零售增速放緩，宜家開始在電商領域積極布局。今年 10 月底，宜家完成了向全國 149 個城市開放網上商城，提供網購服務，並推出了微信小程序。庫麗佳表示，雖然現階段選擇的是自建電商平台，未來也不排除與第三方電商平台合作。

「必須承認，宜家的電商業務相較其它企業來說是晚了」，庫麗佳稱，因中國消費者對電商體驗又有非常高的要求，家居產品具有複雜性，加上宜家自建配送體系和 IT 系統需要時間，所以導致了整體發展速度較慢。

除了積極布局電商業務，宜家還和中國科技公司進行了合作。在宣布全球裁撤崗位的同月，宜家達成了和中國科技公司的第一次合作。小米 IoT 平台部總經理范典宣布與來自瑞典的家居公司宜家達成全球戰略合作，宜家全系智能照明產品將接入小米 IoT 平台，這同時也是宜家首次試水智能家居領域。

作為家居和家具傳統零售商，宜家的戰略轉型勢在必行，新的轉型方向是否正確尚無定論，至少它已經邁出了第一步。