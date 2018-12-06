美中貿易戰撲朔迷離 瑞銀估明年全球經濟成長率3.6%

美中貿易戰局勢撲朔迷離，美國經濟成長衰退疑慮升溫，瑞銀預估，明年全球經濟成長預計從 2018 今年的 3.8% 降到 3.6%，企業獲利增速也將放緩，在投資建議部分，仍建議可加碼全球股票，並在區域戰術資產配置中加碼亞洲（日本除外）股票。

不過，瑞銀也提醒，隨著市場週期漸趨成熟，投資者應多元化佈局並為投資組合進行避險操作，抵禦市場波動以及政治和其他風險。

瑞銀表示，中美關係雖然在 G20 峰會上釋出緩和訊息，不過目前還只是初步進展，預期在美國提出的三個月「休戰期」內，雙方達成相互認可的解決方案恐非易事，推估中美將就一系列議題進行「打打談談」的多回合較量，兩國經濟將逐漸脫鉤，而這將要為亞洲明年投資前景帶來不確定性。



瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，投資者應保持全球股票部位，但也要為市場波動做好準備，經濟和獲利成長略為放緩並不意味著沒有成長，近期的大跌已使一些資產的估值吸引力浮現，但投資者也必須留意地緣政治緊張局勢以及貨幣政策收緊。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，今年市場動盪的波動因素很可能會延續到明年，隨著企業應對地緣政治格局的變化、市場重新評估亞洲企業獲利前景，諸多機會仍蘊藏其中。



就亞洲市場而言，CIO 認為，金融和科技公司是良好的成長股和價值股組合，資產負債表穩健且持續派息的高股息股票也應該會有不錯的表現。

此外，中國基建和材料行業公司可望受益於中國進一步推出刺激經濟的政策。長線來看，製造業從中國轉移至東南亞會使部份國家受益，尤其是越南可望成為這波遷徙潮的的受惠者。