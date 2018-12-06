〈鉅亨觀點〉前打中興、後剷華為 下一個會是AI阿里嗎？

台北時間週四 (6 日) 清晨，華為副董事長兼 CFO、華為創辦人任正非之女孟晚舟，在加拿大遭警方逮捕，孟晚舟遭指控違反美國對伊朗的經濟制裁，美方傳正準備引渡孟晚舟前往美國。

而在白宮前打中興、後打晉華、華為之後，擁有 AI 技術的阿里雲，似乎正可能成為下一隻「黑天鵝」。

白宮劍指陸企「大事紀」：

記憶猶新，在今年六月份時，美國商務部重啟了對中興通訊 (ZTE) 的出口禁令，導致中興 2018 上半年營收年增率大減 27%，淨損高達人民幣 78 億元。

今年十一月，美國司法部控告中國國福建晉華、台灣聯電公司與 3 名個人等，共謀竊取美光 (Micron) 商業機密，基於國防安全要求，美國政府決定對福建晉華採行出口限制，使福建晉華不能自由向美國企業購買零件、軟體、技術，如晉華需購置半導體製造設備等，即須事先向美國政府申請核准。

而目前美國政府更將槍口瞄準了華為，華為目前為全球 5G 技術龍頭商；據調研機構 IHS Markit 數據顯示，2017 年全球電信設備市佔率華為名列全球第一高達 28%，擊敗瑞典電信設備商愛立信 (Ericsson) 以及第三名的諾基亞 (Nokia)。

2017 年全球電信設備市占率 圖片來源：IHS Markit、Bloomberg

阻止「中國製造 2025」、先打這 3 大產業？

在討論繼華為之後，白宮政府可能對哪一間陸企出手之前，或許先為投資人拆解一下，白宮迄今為止所打擊的陸企與背後的重點產業。

1. 中興通訊：通訊設備、半導體

中興是中國第二大電信商、全球第四大通訊設備廠，不僅出口電信通訊設備，且旗下亦擁有涉足半導體「設計製造」領域的中興微，惟目前中興微的半導體技術仍是非常低階。

2. 福建晉華：記憶體

福建晉華為中國半導體廠商，主要專注產品為利基型「記憶體」，據 TrendForce 此前估計，福建晉華利基型記憶體的量產時程，估將落在 2019 年上半。

3. 華為：5G + 通訊設備 + 半導體

華為不僅為全球智慧型手機廠「二哥」，市佔率達 15.8% 居於三星之後，甚至華為亦是全球 5G 技術領先者、電信設備龍頭商，且華為旗下還擁有中國最大的無晶圓廠晶片設計廠海思半導體，專門生產無線通訊晶片、手機系統單晶片等高階晶片。

而本次重要戰役更是 5G 戰場，由於手機的通信標準每隔十年，就會實現一次重大更新換代，故對華為等主攻基地台開發的通信設備商來説，5G 商戰勢必是十年一次的重要戰役。

中興、晉華、華為之後 下一個是 AI 阿里？

從中興通訊、福建晉華到現在的華為，前者是掌握電信通訊並涉獵半導體、二者主攻記憶體、後者是全球 5G 技術龍頭，那麼下一個白宮要遏制的對象，會不會是狂攻 AI 運算且近年來營收高度成長的阿里雲？

據 Synergy Research Group 調查，如下圖所示，截至 2018 年 Q1 數據，全球公有雲市佔率前 5 名分別是亞馬遜旗下的 AWS、微軟的 Azure、Google、阿里雲、IBM，阿里雲就是唯一上榜的陸企。

全球公有雲市佔率 圖片來源：Synergy Research Group

上圖為「市佔率」之表現，下圖再帶領投資人進一步觀察阿里雲的「營收成長」增速。

如下圖所示，據 Synergy Research Group 統計至 2018 年 Q2，阿里雲的營收成長速度，年增率是高達將近 100%，而事實上過去幾年來，阿里雲也一直是以 90 % 以上的營收成長率在高速成長。

X 軸：各雲端服務商市佔率 Y 軸：各雲端服務商營收年增率 圖片來源：Synergy Research Group

確實目前阿里雲在市佔率方面，還遠不及領頭羊亞馬遜旗下的 AWS，也落後微軟旗下的 Azure 甚多，但是阿里雲距離前頭的 IBM 與 Google 之市佔率，差距已是不大。

而阿里雲可能成為美國政府的下一個目標，事實上也並非空穴來風，此前美國貿易代表處 (USTR) 早在今年四月份時即透露，該處正在研擬相關措施，以「限制」中國企業在美國雲端運算市場的擴張。

USTR 當時指控，因為如亞馬遜、微軟等美國雲端服務商要進入中國市場，就會遭到中國政府要求，需要與中國企業建立合作營運之模式，並需核發專利許可予合作的中國夥伴，但是對比中國雲端服務商在美國市場自由的攻城掠地，USTR 認為，這對美企來說是全然不公平之待遇。

華盛頓外交智庫、戰略與國際研究中心 (CSIS) 此前亦曾點名，在中興通訊案之後，阿里巴巴和騰訊即有可能成為美國政府的下一個對象。

考量到騰訊業務是以遊戲、社群軟體為主，是故在戰略安全上，騰訊的威脅仍較阿里來得小，故綜上來看，由川普領軍的白宮政府，在打完了電信商中興、又抓了 5G 商華為、下一個劍指 AI 雲端運算的阿里，這隻「黑天鵝」似乎也是不無可能。