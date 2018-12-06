〈台塑四寶業績發表〉報價走跌+農曆春節到 Q4至明年Q1營收將逐季減

台塑四寶今 (6) 日公布 11 月合併營收，由於美中貿易戰使需求趨緩，加上油價重挫拖累，四寶營收均較 10 月衰退。展望後市，雖然產品銷量可望持穩，但受到產品報價下跌影響，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 均認為第 4 季營收將較第 3 季減少，而明年首季適逢農曆春節假期，工作天數減少，營收將會再較今年第 4 季衰退。

台塑

台塑董事長林健男表示，12 月開工率將較 11 月高，但近期受到原油價格下挫影響，除 PVC 外，其餘產品報價均有壓，預期 12 月營收將較 11 月略低，但因日前川習會達成美中貿易戰暫時休兵協議，部分塑料行情已止跌反彈，將視客戶反應，適當調整價格，可能帶動 12 月營收持平 11 月。

從整體第 4 季表現來看，林健男指出，第 4 季歲修廠數較上季減少，產品銷量增加，但近期石化產品價格下修，仍維持上月看法，認為第 4 季營收將較第 3 季微幅衰退。

展望明年，林健男表示，國際經濟情勢等種種因素，使全球經濟成長動能衰退，以出口為導向的新興市場，也因金融風暴風險衝高，使經濟前景遭拖累，多家國際機構調降明年經濟成長預測，在經濟成長趨緩下，將影響明年石化產品需求與行情，利差空間將會縮小。

林健男指出，中國客戶從 10 月起避險性提前加大對美國出口，美國進口也已建立庫存，加上冬天為石化原料需求淡季，且明年 2 月適逢農曆春節假期，下游加工廠停工，明年第 1 季共有 7 廠安排歲修，開工率將較第 4 季的 92% 略減至 89%，且貿易戰休兵將在 2 月底到期，客戶態度可能轉趨觀望，預期明年第 1 季營收將會略低於今年第 4 季。

為因應美中貿易戰，林健男強調，將會視後續談判結果、市場變化與客戶動態，機動性調整銷售策略，目前已在越南設置倉庫，以縮短出貨時間，並降低客戶購料的價格壓力。經台塑調查，目前 104 家客戶中，僅 5% 客戶評估赴大陸以外地區設廠的可行性，35% 客戶在大陸、東南亞等地均設有工廠，其餘 60% 客戶還在觀望，將待美中貿易戰後續發展再做決定。

南亞

南亞董事長吳嘉昭表示，油價稍微回溫，且社會庫存處低點，預期 12 月營收將較 11 月持平或小幅成長。其中，化工產品由於先前客戶觀望氣氛濃厚，大多處於去化庫存狀態，但在乙二醇回補庫存需求推升下，預期化工產品營收將稍微增加；電子材料營收預估將持平；聚酯產品營收稍微減少；塑膠加工產品銷售也將持穩。

從第 4 季整體表現來看，吳嘉昭指出，第 4 季以來，國際貿易爭端帶來的影響日益顯現，加上中國經濟成長動能趨緩，原物料價格走跌，且加徵關稅使消費者購買力下滑，需求減弱，整體而言，受到美中貿易戰衝擊，加上原油價格走跌，預期第 4 季營收將較第 3 季小幅衰退。

展望明年第 1 季，吳嘉昭表示，南亞屬於加工業，目前國際機構均預測明年經濟成長率將下修，加上終端消費需求趨緩，且第 1 季適逢農曆春節，工作天數減少，預期營收將較今年第 4 季衰退。

台化

台化副董事長洪福源預期，12 月銷售量預估將會延續 11 月態勢持續成長，但因產品售價持續下滑，雖然油價出現止跌回升，不過變數仍大，預期營收將會較 11 月減少，第 4 季雖全產全銷，但受到產品價格走跌影響，營收預估將較第 3 季減少，但今年全年營收可望寫下繼 2013 年的 4280 億元後，全年營收歷史的第二高成績。

展望明年第 1 季，洪福源表示，由於適逢農曆春節，出貨天數減少，營收將會較今年第 4 季衰退，主要還是得留意原油價格走勢，目前油價看來止跌回升，但好景會持續多長尚無法預期，盼油價能維持平穩、美中貿易戰暫歇，對營運將有助益。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，台塑化 12 月平均每日煉油量約 57 萬桶，開工率約 95%，從第 4 季整體來看，因前期有安排定檢，平均開工率約 90%，明年第 1 季因有一套 CDU 將於 3 月定檢，煉油量將會降至 47 萬桶。

輕油裂解方面，曹明指出，目前開工率 100%，第 4 季受到下游工廠定檢影響，整體開工率約 98.6%，明年第 1 季則將 100% 全能開工。

談及油價走勢，曹明表示，影響油價因素太多，難以預測，主要還是供需影響，其次為政經因素的影響，10 月後包括美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等，均進行大幅增產，熱錢對油市的操作也偏向保守，使整體油價下滑。不過，加拿大已開始減產，顯示市場對原油市場轉趨保守，只要價格不要下跌得太誇張，台塑化都將全能生產，滿足市場需求。