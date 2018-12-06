信用卡10月刷出歷年同期新高 一卡通電子支付戶數首度超車街口

金管會今 (6) 日發布，今 (2018) 年 10 月信用卡簽帳金額達 2571 億元，月增 382 億元，除了創下歷年 10 月同期新高之外，還創下 2014 年以來單月刷卡金額第 4 高紀錄。而電子支付也戰火猛烈，一卡通攜手 Line Pay 後，一卡通使用者超過 70.6 萬人，首度超越街口支付的 57.2 萬戶，躍升到電子支付二哥，緊追歐付寶的冠軍寶座。

今年 10 月信用卡簽帳金額之所以繳出好成績是因為 10 月適逢百貨周年度檔期；若看個別銀行，10 月刷卡金額冠軍是中國信託的 447.36 億小贏國泰世華的 441.52 億元。

而電子支付統計部分，10 月電子支付代理收付實質交易金額約新台幣 29.8 億元，較 9 月增加 4.5 億元；但是一卡通轉帳抽紅包的行銷活動結束，整體轉帳金額從 9 月的超過 6 億元大舉降到 2.08 億元。

而電子支付戶數部分，一卡通在攜手 Line Pay 後，10 月使用者人數大增 18.9 萬戶，戶數激增到 70.6 萬戶，首度超越街口支付的 57.2 萬戶，直逼冠軍歐付寶的 77 萬戶。

雖然帳戶數以歐付寶和一卡通躍居前二名，但是，支付款項餘額以街口支付有 1.88 億元最高，一卡通以 1.5 億元緊追在後，歐付寶則只有 1.09 億元。

遠鑫電子票證也已經取得電子支付執照，最大電子票證的悠遊卡公司也正向金管會申請電子支付執照，目前還在補件中，顯示電子支付進入戰國時代。