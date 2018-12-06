華為、小米推升新興市場銷售 三星、蘋果反而面臨壓力

根據國際研究暨顧問機構 Gartner 指出，在中國大陸品牌華為和小米的助攻下，2018 年第三季全球智慧型手機銷售量年成長 1.4%，達 3.89 億支，但若不計華為、小米，全球智慧型手機銷量下滑 5.2%，顯示中國大陸手機製造廠商，推動新興市場的銷售，不過中國大陸手機市占率提升，也代表蘋果與三星既有的市場遭分食，未來發展變化，仍值得密切觀察。

今年第三季主打低價智慧型手機、強化的相機功能和高解析度螢幕的前幾大中國大陸手機製造廠商，成為最受歡迎的機種，尤其華為積極向外拓展市場，在中東、亞太和非洲等新興市場經營品牌和銷售通路；華為佈局平價的 Honor 系列智慧型手機，企圖促進消費者由功能型手機轉換到智慧型手機，也導致華為與知名手機大廠三星的市佔率差距，愈縮愈小。

第三季三星智慧型手機銷量相較去年同期下滑 14%，主因除三星試圖以 Galaxy S9、S9 + 和 Note 9 帶動需求復甦，然而成效不彰；其改造後的中階和入門款智慧型手機，也持續面臨來自中國大陸手機大廠的強勢競爭，尤其是中國大陸品牌不但在印度等關鍵市場市佔率成長，甚至拓展到亞太以外地區。

蘋果 iPhone 則正處在飽和的頂級智慧型手機市場中，除成長幅度縮小，在中國市場競爭也相當激烈，面臨市佔持續下滑的市場壓力，蘋果還是得觀察這一次推出的 Xs Max 的市場表現。

2018 年第三季全球前五大智慧型手機廠商銷售量來看，三星以市佔 18.3% 盤居龍頭，緊追在後的是華為，佔 13.4%，第三名是則是蘋果佔比 11.8%，第四與第五名小米與 oppo，佔比分別是 8.5% 與 7.9%。