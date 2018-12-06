〈台塑四寶業績發表〉兩因素干擾 四寶營收均較10月衰退 南亞寫今年次低

台塑四寶今 (6) 日公布 11 月合併營收共 1415.18 億元，月減 6.6%，年增 7.2%，以台塑化 (6505-TW) 營收年增達 17.6% 最亮眼，其次為台化 (1326-TW) 的年增 6.4%，台塑則與去年相當，若與 10 月相較，由於美中貿易戰使需求趨緩，加上油價重挫拖累，使四寶營收均較 10 月衰退，南亞營收寫今年次低，台化為近 5 個月新低、台塑化則是近 4 個月新低。

台塑

台塑 (1301-TW) 11 月合併營收 185.33 億元，月減 5.9％，年減 0.5%；前 11 個月累計營收 2122.36 億元，年增 12.4%。

台塑表示，11 月銷售量與價格同步衰退，銷售價方面，受到美中貿易戰與原油價格大跌影響，需求減少，石化產品行情下修，產品售價月減 2-19%，使銷售價差減少 7.2 億元；銷售量方面，液鹼配合客戶船期安排，9 月有 2 萬噸訂單延至 10 月交貨，因此 11 月銷售量月減 2 萬噸，而 11 月現貨乙烯價格月減 11％，影響 PE 國際行情走跌，客戶採購保守，銷售量減少，整體銷售量差減少 4.3 億元。

與去年同期相較，台塑指出，今年 11 月 HDPE 銷售量比去年同期減少 0.8 萬噸，加上原油與丙烯價格第 4 季來持續走跌，PP 價格下滑，客戶採購保守觀望，整體銷售量年減 4.2 億元；價格方面，今年 11 月杜拜原油與丙烯合約均價，分別較去年同期高 7.8％與 3.5％，推升衍生物行情，加上 PP、AE 中國大陸同業歲修廠數較去年同期多，市場供給減少，使 PP 及 AE 售價較去年同期提高，整體銷售價差增加 3.4 億元。

南亞

南亞 (1303-TW)11 月合併營收 253.74 億元，月減 7.8%，年減 7.4%，為近 9 個月新低，也是今年單月營收次低；前 11 個月累計營收 3082.49 億元，年增 10.8%。

南亞表示，11 月銷售量差減少 12.8 億元，銷售價差減少 8.6 億元。其中，化工產品包括 EG、可塑劑與 BPA 等營收均較上月衰退，又以可塑劑受美中貿易戰與原料價格下滑影響，銷量減少最多，而 EG 主要受行情下跌、價差減少所累；聚酯產品營收減少 8.6 億元；電子材料產品進入傳統淡季，加上美中貿易戰影響，營收減少 4.3 億元；塑膠產品、工程及配電盤營業額持平。

與去年同期相較，南亞指出，今年銷售量差減少 25.1 億元，銷售價差增加 4.9 億元。其中，化工產品營業額減少 14.1 億元，主要受到 EG 銷售量減少影響；電子材料產品受到美中貿易戰影響，客戶預先降低庫存因應，銅箔基板、銅箔等電子材料產品銷售量減少，營收減少 6.8 億元；聚酯產品、塑膠產品、工程及配電盤營業額持平。

台化

台化 11 月合併營收 335.92 億元，月減 6.9%，年增 6.4%，為近 5 個月新低；前 11 個月累計營收 3759.51 億元，年增 16.4%。

台化表示，10 月銷售價差減少 30.9 億元，銷售量差則是增加 6.1 億元。其中，台化售量增加 8.7 億元，台化寧波增加 1.9 億元，台灣醋酸減少 2.7 億元，台化出光減少 1 億元。價格方面，受到油價重挫及中美貿易衝突影響信心，市場更趨觀望保守，各項產品均價均下跌，苯、PX、SM、PTA、PIA、ABS 等產品下跌幅度均在 1 至 2 成。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差增加 5.4 億元，銷售價差增加 14.8 億元。其中，台化售量增加 2.7 億元，台化寧波增加 4.2 億元，台灣醋酸減少 1.3 億元。價格方面，雖然油價重挫，但未觸及去年油價的起漲點，部份產品價格仍高於去年，售價差增加 14.8 億元，但 SM、PIA、丙酮、ABS、PC 受油價下跌及市場供需改變，加上中美貿易衝突影響，價格已低於去年，又以 PIA 與 PC 下跌幅度最鉅。

台塑化

台塑化 11 月合併營收 640.19 億元，月減 6.2%，年增 17.6%，為近 4 個月新低；前 11 個月累計營收 7078.02 億元，年增 25.6%。

台塑化表示，11 月銷售量差增加 46.6 億元，銷售價差減少 89 億元。其中，煉油事業營收月減 3.8%，售量部分較 10 月增加 180.4 萬桶，售價則較 10 月每桶減少增加 10.6 美元；烯烴事業方面，11 月產能利用率 100%，較上月的 96% 提升，使總銷量月增 1.3 萬噸。價格部分，受輕油價格下跌影響，烯烴產品售價連帶降低，烯烴產品平均售價較 10 月每噸低 156 美元。

與去年同期相較，台塑化指出，銷售量差增加 57.4 億元，銷售價差增加 38.6 億元。其中，煉油事業營收年增 28.7%，原油煉製量較去年同期提高，油品售價也較去年同期每桶增加 6 美元；烯烴事業部分，11 月產能利用率為 100%，與去年同期相當，但產品平均售價較去年同期每噸低 52 美元，使整體營收減少 3.6％。