美國訂單回溫+中國需求強勁 勤誠Q3營收寫新猷

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (4) 日公告 9 月合併營收 5.77 億元，月增 3.7%，年增 17.54%，受惠美國客戶訂單明顯回升，加上中國資料中心需求強勁，營收寫下今年以來新高；第 3 季合併營收 16.92 億元，季增 12.95%，年增 23.86%，創單季營收新高；前 9 個月累計營收 45.8 億元，年增 16.96%，續創歷年同期新高。

勤誠受惠美國客戶訂單明顯回升，加上中國雲端資料中心的需求強勁，第 2 季以來營收持續攀高，9 月並來到今年高點。展望第 4 季，勤誠表示，大客戶訂單回升，也新增 2 至 3 家客戶訂單，加上下半年美國市場比重拉升，有助第 4 季產品組合改善，營運展望樂觀。

針對美中貿易戰可能帶來的影響，勤誠表示，將因應客戶需求調整出貨地區，或拉回台灣組裝，整體營運不受影響。

勤誠第 2 季稅後純益 1.32 億元，季增 144.4%，年增 25.71%，每股稅後純益 1.1 元。上半年稅後純益 1.86 億元，年減 18.78%，每股稅後純益 1.56 元。受惠伺服器市場需求增溫，法人預期，勤誠今年全年每股純益將較去年小幅成長，年增逾 4％達 3.97 元。