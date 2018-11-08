精實管理奏效 勤誠營益率大增 第三季本業獲利創17季新高

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 公告第三季財報，單季雙率顯著回升，帶動營益利益以 2.31 億元，季增逾 8 成，年增逾倍，創下 17 個季度新高紀錄，歸屬母公司業主淨利為 1.83 億元，季增 38.6%，年增 1.3 倍，改寫 7 季新高紀錄，EPS 為 1.53 元。累計前三季營業利益 4.87 億元，年增率達 4.3%，稅後淨利 3.7 億元，年增 19.8%，EPS3.09 元。因財報優於預期，勤誠近期股價連續反彈，週四 (8 日) 最高達 38.35 元價位，漲幅逾 5%。



勤誠週三 (7 日) 召開法說會，公司表示，第三季在美國市場出貨比重拉高，產品組合改善之下，加上新客戶開發有成，單季合併營收 16.92 億元，年增 23.9%，創下歷史新高紀錄；同時內部精實管理初見成效，毛利率 26.2%，較上季的 23% 與同期的 22.6% 大幅回升。



而單季營益率更達 13.63%，較上季的 8.56% 與同期的 8.31% 均大幅上升逾 5 個百分點，創 6 季新高，帶動營業利益以 2.31 億元改寫 17 個季度新高，也拉動稅後淨利以 1.83 億元創 7 季新高。



累計該公司前三季合併營收 45.8 億元，年增 17%，稅後淨利 3.7 億元，EPS 3.09 元。勤誠表示，美國市場需求回升，下半年又有傳統旺季效應，加上公司精實存貨管理、生產流程優化，成效已於第三季初步顯現，在開源與節流雙向努力下，營收獲利展望穩健樂觀。



就產品組合來看，第三季伺服器 / 存儲機殼產品比重達 96%，透過系統整合商 (SI) 出貨佔比 73%，ODM/EMS 出貨的佔比 20%。以出貨區域來分，中國市場佔比 46%， 美國市 35%，合計佔比逾 8 成。勤誠表示，美國需求回升，並新增 2-3 家 SI 客戶，拉高營收毛利率。