鴻海、亞太電攜英特爾拓5G應用 拚明年商品化 2020年商轉

亞太電 (3682-TW) 積極布局 5G 市場，今 (6) 日攜母公司鴻海 (2317-TW) 集團以及英特爾，發表 VR、智慧倉儲系統多項應用，董事長呂芳銘表示，各國加速發展 5G 已成趨勢，因此「明年 5G 要商品化、2020 年一定要商轉」。

亞太電也與鴻海集團、英特爾聯手，運用多接取邊緣運算 (MEC)，以及 5G FlexRAN 參考平台，研發多項創新應用，今日首度展示包括 5G 小基站 C-RAN、無人搬運車 (AGV)、智慧倉儲、8K 360 度 VR 應用，以及其他涵蓋八大智慧生活領域的諸多創新應用服務。

呂芳銘表示，目前 5G 成為產業趨勢，目前不只是美國跟中國，日本、韓國等其他國家都在拚加速商轉，不會因為美中貿易摩擦而延後，因此台灣也必須加速。

他進一步表示，若要跟上各國進度，5G 應用商品化明年就一定得出來，這樣在 2020 年第 1 季政府釋使用執照後，再花幾個月時間就可以正式商轉，可望在 2020 東京奧運前達陣。

此外，呂芳銘認為，若國內業者可以合作採「共頻、共站、共用」的模式，將有助各家業者省下運營成本，用在研發，增加產業競爭力。

亞太電日前取得台灣首張 5G 實驗網路執照，目前在內湖總部、土城，以及交大校園都已建立起 5G 實驗網，此外，自今年 10 月起，亞太電 4G 也 100% 使用自家網路。