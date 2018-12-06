〈台積供應鏈論壇〉魏哲家：3奈米廠房 目前正等環評通過

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(6)日召開供應鏈論壇，總裁魏哲家致詞時指出，7 奈米是今年的重要製程，明年將持續擴充產能，而 3 奈米製程廠房已進入環評階段，就等政府通過，未來 3 奈米量產後，將再度推動半導體產業前進與成長。

魏哲家指出，台積電未來幾年，每年營收都可維持 5-10% 成長幅度，其中主要動能將來自四大領域，其中 AI 應用面顯著擴散，從過去單純雲端、伺服器端，擴大到邊緣運算與終端裝置，可預期，未來幾年 AI 應用與市場規模，都將顯著成長，也將推升台積電營收表現。

在新製程部分，魏哲家強調，5 奈米將在明年第 2 季進入風險試產，預計 2020 年下半年量產，而市場關注的 3 奈米進度，目前廠房進入環評階段，量產後也將持續帶動半導體產業向上。

魏哲家也對現場供應商表示，半導體生產製程與技術面臨的環境更為嚴峻，為了減少功耗，節能相關需求可望顯著提升，期盼相關供應鏈可以持續開發省電、省水相關設備。

另外，根據外電報導，台積電因應明年景氣變化，已開始樽節開支，主管座車從豪華配車變成豐田，另外差旅費也變少，對此台積電鄭重澄清，今年第 1 季創辦人張忠謀尚未退休前，就已要求更換座車，並調整差旅次數，與景氣變化沒有任何關係。