【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

5G 話題失效，投資抵減無力

行政院長賴清德昨（5）日拍板，企業投資智慧機械、5G 相關應用設備，不論硬體、軟體支出，均給予營所稅投資抵減優惠，訂出「3+1 年」落日時程；此話題失效，台股今天仍然在美指期下跌帶領下，強烈下殺! 而大摩的報告順勢踢了台股一腳。

大摩天殘腳，踢死台股!

摩根士丹利證券認為智慧型手機前景堪憂將出現雙位數衰退，發出八個戰術性賣出（Research Tactical Idea）報告，定調出「G20 峰會後的激情迅速消退」、「智慧機前景不理想」，一口氣針對大立光、台積電、聯發科、旺宏、華邦電、南亞科、台郡、穩懋共八檔個股賣出訊息；智慧型手機有這麼弱嗎? 恩! 應該就跟民生用品一樣吧! 少了成長性，畢竟大部分人都有智慧型手機，而也離不開智慧型手機，倒是可以看看是否有哪些個股在這波下跌過程中，明顯錯殺了!

貿易戰間諜疑雲，演電影嗎?

台股仍屬空頭格局，小心應對

華為財務長孟晚舟被捕，更有消息認為萬豪國際集團 (Marriott International) 遭駭事件可能是中美間的間諜活動，影響貿易戰談判；早盤美股期指重挫 419 點，帶領台股再次下跌 232 點，跌至 9684.72 點；光以線型觀察，台股從 11000 點突破季線向下，第一次反彈來到 10148 碰觸季線再次壓回，而 MACD 的快慢線在零軸附近轉弱，這是很明顯的空方盤格局，連續三天快速下殺，今天出大量 1428E，明天或許有止跌反彈的可能，投資朋友在這種敏感時候，建議操作上要觀察大盤狀況來決定多空操作的方向，光以個股多空方向，仍然風險很大。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估