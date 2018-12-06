【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

美股週二大跌後，昨日因紀念已故總統老布希的哀掉日而休市一日，但市場卻傳出華為的首席財務官 (CFO) 遭逮捕，市場多將此視為貿易戰不確定恐將再起，美國電子盤後在台股早盤時大跌逾 300 點，加上台灣上市櫃公司 11 月營收陸續公告，蘋果供應鏈受到蘋果砍單波及使得 11 月營收表現大幅衰退，在系統性風險升溫以及智慧型手機產業前景岌岌可危下，使得今日外資大舉賣超 206.87 億元，台股終場下跌 232.02 點，收在 9684.72 點，成交量為 1428.15 億元。

市場擔憂華為日後將跟中興通訊一樣受到美國政府晶片禁售制裁，受到利空消息衝擊的影響 5G 相關概念股紛紛墜落馬下，其中聯亞、大立光都重挫跌停，穩懋、華新科重挫超過 9%，嘉聯益、聯鈞也都大跌超過 5%，華為相關供應鏈股價表現疲弱；此外蘋概股 11 月營收都出現大幅度衰退，使得蘋概股中的華通、旺宏、晶電、美律、景碩全都疲弱。

反彈過程中表現較為強勢的被動元件、矽晶圓、MOSFET 等族群也全面摔落馬下，引發中小型股跟跌，跌勢就像蝴蝶效應一樣陸續在各產業間蔓延開來，

台股原先短線趨勢轉強，一度逼近季線後，稍微拉回整理休息，但受到美股大跌以及華為事件影響，連續出現兩個跳空缺口，空方力道強大加上外資籌碼撤離，使得原先應當作為反彈支撐的 9800 點轉為上檔壓力，在美中關係降至冰點下，短線上恐將回測前波低點 9400，在系統風險的增溫下，建議手中持股減碼，靜觀美中如何拆招。

胡毓棠 分析師