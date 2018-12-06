【華冠投顧】幸運星-軋完空持續殺多……今天上演多殺多！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3008 大立光、2456 奇力新、2492 華新科、2337 旺宏、6488 環球晶

台股從 10/2 老師帶著會員獲利全部持股，避開 1660 點殺盤。10/26 當大家在 9400 點全力放空時，老師看到遍地黃金準備上演軋空秀！！帶會員進場彎腰撿黃金…… 老師也在第一時間送大家《遍地黃金打群架飆股集》，果然投機行情從 9400 點，彈到 12/3 的遍地開花大漲 249 點為止，共彈了 748 點！！12/3 當天幸運星在粉絲群及《股市幸運星》節目中特別叮嚀大家勿追追追！！一定要「「股票換鈔票」」，因為投機行情「「軋完空將會開始殺多」」！

今天台股出現第二個跳空缺口，且直接摜破月線，2330 台積電跌 6 元，3008 大立光、2474 可成均跌停，被動元件開始殺很大！DRAM 2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏繼續大跌，外資昨日大賣 92 億，今天更是狂賣 207 億。大盤大跌 232 點，成交量 1,428 億元。OTC 大跌 3.28%，成交量為 392 億元。上漲檔數 140 家，下跌檔數 1,399 家（跌停 15 家）……

過去多頭最愛的強勢股，今天變成殺多的工具！！【多殺多】一、被動元件：2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新，3026 禾伸堂、6127 九豪、5317 凱美、6173 信昌電、8043 蜜望實、6175 立敦、2375 智寶、3624 光頡、6155 鈞寶、2478 大毅、3090 日電貿、5328 華容。二、MOSFET：5299 杰力、3317 尼克森，6435 大中、8261 富鼎、6525 捷敏 - KY。三、矽晶圓：6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶、3707 漢磊、3532 台勝科。四、二極體：2481 強茂、5425 台半……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。