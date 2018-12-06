歐股接力全球大跌潮 美中概股盤前集體走弱 油價跌超2%

周四，受華為消息影響，市場情緒再度緊張。歐洲 STOXX 600 指數觸及 2016 年 12 月以來新低。阿里巴巴、京東盤前跌超 3%。油價跌超 2%，市場認為 OPEC 似乎不太可能大幅減產。

市場情緒周四再度緊張，歐洲股市追隨亞洲市場下跌，歐洲 STOXX 600 指數觸及 2016 年 12 月以來新低，現跌 1.7%。英國富時 100 指數跌 1.7%，法國 CAC 40 指數跌 1.9%， 德國 DAX 指數跌 2%。板塊方面，汽車股及晶片股集體下跌。戴姆勒跌 3.25%，寶馬下跌 2.52%，艾邁斯半導體下跌 5%。

美股期貨盤前同樣走低，標普 500 期貨下跌 1.25%，道瓊斯期貨下跌 1.37%，那斯達克 100 期貨下跌 1.72%。中概股盤前集體下跌，阿里巴巴跌 3.2%，京東跌 3.9%。

此前市場消息稱，任正非女兒、華為 CFO 孟晚舟在加拿大被暫扣。

隨後，中國駐加拿大使館發表聲明稱，加拿大警方應美方要求逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這一嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。中方已向美、加兩國進行了嚴正交涉，要求它們立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟女士的人身自由。

這一突發消息抵消了之前中美貿易磋商的好消息帶來的樂觀市場情緒。