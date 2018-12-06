歐股盤前─憂華為CFO被捕加劇美中貿易爭端 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.8%

華為首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，將被引渡至美國；市場擔憂，該事件恐使美中貿易爭端加劇，今 (6) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.8%。

台北時間週四下午 3 點 20 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.84%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.57 %，德國 DAX 指數期貨下跌 1.15%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.85 %。

週四亞股走跌，截至發稿，上證綜指下跌 1.68%，深證成指下跌 2.44%；南韓 Kospi 指數下跌 1.55 %，日經 225 指數下跌 1.91%；台股收跌 232.02 點，至 9684.72 點。

加拿大應美國當局要求，以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，逮捕華為首席財務官孟晚舟，並將其引渡至美國。

市場憂心，孟晚舟被捕一事，恐使美中貿易爭端加劇。

美國總統川普和中國國家主席習近平，於 G20 峰會期間，達成貿易戰停火 90 天的協議；但川普仍揚言，若雙方無法談出具體結果，他還是會提高中國輸美商品關稅。

川普於推特寫道，他是個「關稅人」(Tariff Man)，若他國想掠奪美國財富，就得付錢，假如能和中國達成公平的貿易協議，「我很樂意簽署」。

川普稱，美中兩國，最終將談成協議，因為中國不希望增加關稅。

受川普言論影響，12 月 4 日，美股道瓊指數重挫近 800 點，創 10 月以來最大單日跌幅。

昨 (5) 日美國悼念老布希總統逝世，美股休市 1 日。