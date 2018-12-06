東京迪士尼樂園 公開最新遊樂設施工程進度

東京迪士尼樂園預計在 2020 年春天亮相的新遊樂設施「美女與野獸」，今天向媒體公開工程最新進度。

這個占地廣達 4.7 公頃的新區域，範圍跨「夢幻樂園」、「卡通城」、「明日樂園」，投資額是自 2001 年東京迪士尼海洋開幕以來最高的，約 750 億日圓。

興建工程目前正如火如荼的進行中。經營東京迪士尼樂園的「Oriental Land」(4661-JP) 向媒體表示，城堡的塔部在完成後，其高度將達 33 公尺，僅次於灰姑娘城堡的 51 公尺高。將成為東京迪士尼樂園的第 2 個代表象徵。

而東京迪士尼樂園為美女與野獸投入 320 億日圓來興建的新遊樂設施，也創下單項設施的最高金額。這個名為「美女與野獸『魔法物語』」的新遊樂設施的外觀，是座由三座高塔組成的城堡，其周圍的村落也會以電影中的場景為樣本，營造出電影中的夢幻世界。

電影美女與野獸 (圖片來源：AFP)

另外，東京迪士尼也將首次興建一座可容納 1,500 人的大型室內劇場。

而以未來為主題的「明日樂園」裡，也可看到以動畫電影「大英雄天團」裡的角色「杯麵」作為主角的遊樂設施。

東京迪士尼樂園也特別在施工區域的高 3 公尺高圍籬上，畫上卡通人物，讓單調的牆面變成遊客駐足留影的景點。

屆時，相信將有許多國人搶著到東京迪士尼樂園朝聖，引爆另一波迪士尼熱潮。