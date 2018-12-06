華為唯一接班人？ 「超級二代」孟晚舟

12 月 6 日，加拿大政府官方發布消息稱，應美方要求已於上周六（12 月 1 日）逮捕華為首席財務官孟晚舟。孟晚舟為華為創始人任正非的長女。美方給出理由為孟晚舟「涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁」。

華為官方對此回應稱，孟晚舟沒有任何的不當行為，相信美、加法律體系最終會給出公正的結論。華為還強調，一直遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

孟晚舟最近一次公開演講是今年 10 月，在泰晤士高等教育與新加坡國立大學聯合舉辦的學術峰會上，她就科研如何推動產業創新，作了《從象牙塔到燈塔》的英文演講，與全球 300 餘位大學校長、副校長交流了華為研發的實踐經驗。

孟晚舟談及企業的成功不易時稱：「從基礎理論到商業應用是一個漫長而艱辛的過程，中間需要數十年甚至上百年的轉換與推動。顛覆性創新，失敗是必然的，成功是偶然的，一次成功的背後是千千萬萬的失敗。」

從打雜到 CFO

孟晚舟作為華為創始人、總裁任正非的長女，在 2013 年之前幾乎很少走進公眾視野，直到華為 2012 業績預告媒體見面會上，身為華為 CFO 的孟晚舟首次公開露面，總裁之女身份才隨之揭開。

孟晚舟曾表示沒有隨父親的姓是因為她在 16 歲那一年改了自己的名字，「自己是跟母親孟軍姓的，哥哥任平以前也和我一樣，隨母姓叫孟平，只不過哥哥後來改過來了」。

在大學畢業後，孟晚舟曾在建設銀行工作一年時間。1993 年，21 歲的孟晚舟加入父親的公司。她曾表示，剛剛進入華為工作的那幾年，承擔了總機轉接和文件打印等工作，瑣碎且辛苦，「我是華為早年僅有的三個秘書之一。」

任正非對孟晚舟說，社會閱歷的第一條是對人要有認識，打雜的經歷有助於積累這些經驗。而孟晚舟也就是在這樣的基礎崗位上，磨練着自己的品行。

1997 年，孟晚舟繼續研讀學業，在華中理工大學拿到了會計碩士學位，回到了華為的財務部門。這之後曾任華為銷售融資與資金管理部總裁、賬務管理部總裁、華為香港公司首席財務官，以及國際會計部總監。期間，她負責建立了全球統一的華為財務組織，這一系列的改革包括組織架構、業務流程、財務制度和 IT 平台，使得全球的財務組織以更高的效率和更低的成本運作。

2011 年，時任 CFO 梁華卸任，在華為財務工作了 18 年的孟晚舟當之無愧的接任了 CFO。

此後的工作順風順水，在孟晚舟的推動下，華為啟動 ifs（集成財務轉型）項目，培養出數千名財務總監，將規範的財務流程帶入到華為的整個營運流程當中。她也因此入選福布斯發布「2017 中國最傑出商界女性排行榜」，排名第八。

曾有人問任正非，覺得華為成功的核心點是什麼？他毫不猶豫回答說：還是財務體系和人力資源體系。」

華為接班人？

據企查查顯示，孟晚舟現擔任華為旗下 11 家公司的高管，分別是華為投資控股有限公司、華為技術有限公司的副董事長，是華為旗下投資公司西安銳信投資有限公司的董事兼總經理，擔任成都華為高新投資有限公司、杭州華為數字技術有限公司、武漢華為投資有限公司、杭州華為企業通信技術有限公司、華為數字技術（蘇州）有限公司、貴安新區華為投資有限公司、華為終端（深圳）有限公司等公司的董事，並無持股資訊。

今年 7 月份，華曾出現一次重大人事變動，新一屆董事會成員誕生，其中，任正非此前擔任董事和公司 CEO，之後將不再擔任副董事長一職，由原華為 CFO、常務董事孟晚舟接任。

媒體報導稱，從那時開始，孟晚舟對外的決策水準、應對方式、一言一行，以及對內與其他股東、高管的管理與關係、格局與口碑，都會變得格外微妙與引人注目。

因為孟晚舟的履歷如此豐厚，外界也猜測稱，孟晚舟將是華為下一任的接班人。

孟晚舟一直致力於華為的發展，這也映照了華為「艱苦奮鬥，開放創新」的精神，她曾 2016 年在北大演講時曾說，「人，只有抬起頭，挺起胸膛，才能看到世界，才能看到前進的方向。當我們低下頭的時候，只能看到自己的小圈子，坐井觀天的舒適讓我們與社會的進步脫節」。

對於以「狼性文化」起家的華為而言，孟晚舟的魄力也讓外界看到了任正非身上的影子。此前，一向低調的任正非也反覆強調「開放」這一關鍵詞。任正非後來也多次在公開場合表示，華為之所以能進步到今天，的確與華為本身的「開放」有關。

但孟晚舟並不是唯一的接班人候選者。任正非的兒子，孟晚舟的哥哥任平也曾被推到「華為接班人」輿論的風口浪尖。加之，華為開始推行「輪值 CEO」制度，後來任正非側面回應：「華為所有員工將集體決定公司的命運，怎麼可能由一個人決定這個事怎麼做呢？華為從創立那一天起，確立的路線就是任人唯賢，而不是任人唯親！」

孟晚舟曾在談及華為的人才觀上，加以回應，「在華為是『英雄不問出處，出處不如聚處，貢獻必有回報』。」 2016 年，孟晚舟在清華大學的演講時曾用「改變世界的從來都是年輕人」鼓勵清華學生加入華為。她說，在華為不拼爹，不拼媽，一切看貢獻和能力。幹部選拔沒有年齡、資歷標準，只以責任結果貢獻為考核標準。

在華為蟄伏二十載，孟晚舟如今依然一如既往低調和聚焦事業探索。在 2017 年的新年致辭上，孟晚舟曾說到，當我們站在這個新的高度，極目遠眺曾經翻過的重巒疊嶂，閉目回想曾經蹚過的曲折泥濘，怎能不為自己的努力而欣喜，怎能不為自己的堅韌而鼓舞，「當然，此時此刻的超然，只是下一段雄關漫道的開始」。

受孟晚舟在加拿大遭逮捕的消息影響，美股期貨開盤大跌，道指期貨一度跌 500 點。這一事件對華為及市場帶來的後續影響仍在發酵。