日本DeNA將推出「0圓計程車」服務

配合 DeNA (2432-JP) 的次世代計程車叫車 APP「MOV」上線，業者推出了免費搭車服務「0 圓計程車」。時間從 2018 年 12 月 5 日 13 時 ~ 12 月 31 日 22 點。

服務期間，每天 7~22 時，共有 50 台計程車提供此項服務。乘客可在東京澀谷區、新宿區、港區、中央區、千代田區附近透過 APP 叫車，可搭乘範圍涵括東京的 23 個行政區，且不收取任何費用。

「0 圓計程車」的營運經費，主要是來自贊助商的廣告費用。透過這種方式，才能成就這種使用者無須支付任何費用的免費商業模式。

在計程車上頭貼上贊助商的廣告，或是在車內進行商品與服務的宣傳活動。

而日清食品的人氣速食烏龍麵產品「日清的 DON 兵衛」，是第一個在 0 圓計程車貼上車身廣告的客戶。服務期間，乘客不僅可以免費搭車，在 12 月 26 日~ 12 月 31 日還可免費獲得「日清的 DON 兵衛天婦羅蕎麥麵」。

DeNA 所提倡的「Project MOV」，目標是提供各式各樣的移動體驗，而 0 圓計程車是這項計畫的先發打者。

「Project MOV」今後的目標是，讓乘客可以選擇喜歡的車種，還可以挑選評價高的駕駛來為自己服務。

2019 年 2 月開始，將在車上配備給後座乘客使用的平板電腦，目標在 3 月底前達到 1.5 萬輛。

而「MOV」將來的目標是，在車上提供 QR Code 支付服務，為提供更佳的內容服務、系統會進行推測用戶的性別與年齡等功能。

在未來，暫時命名為「AI 探客 Navi」運用 AI 來預測計程車的需要量及規劃行車路線的服務，也將會上線。系統會自動引導司機到乘客上車處，也會自動規劃行車路線，免去以往司機需要自行輸入目的地的負擔。

可預見 DeNA 這家大型 IT 企業將為計程車業界帶來改革。

DeNA 是日本手遊大廠，與任天堂有合作關係，旗下擁有職業棒球隊。

今 (6) 日 DeNA 在東京股市的表現，日本時間 13:46 時，下跌 1.59% 股價 2,047 日圓。