瑞穗銀行攜手凸版印刷 進行AI校閱校正系統實驗

瑞穗銀行與凸版印刷 (7911-JP) 合作，針對凸版印刷所開發的 AI 校閱、校正支援系統進行測試。而在雙方合作期間內，這套系統將對瑞穗銀行的廣告文宣進行校閱、校正，於 12 月展開。

實驗中所使用到的系統，是由凸版印刷所開發，針對網頁與雜誌的編輯作業來作優化、並活用 AI 技術來作內容校閱與校正工作。實驗內容是利用這個系統來對瑞穗銀行的廣告文宣內容作校閱及校正。

比起過去人工的類比作業方式，數位化的最新 AI 技術應該可以大幅提升校閱與校正的精準度。

凸版印刷的 AI 校閱校正系統運作概念 (圖片來源：凸版印刷)

過去，在作企業文宣的校閱及校正工作時，除了龐大的工作量還需要依賴員工熟練的技能。如何減少工作量，又不需依賴熟練的員工，來得到準確又穩定的校閱及校正品質，一直以來都是各家企業欲解決的課題。

這個系統，針對文宣品的部分內容來作校閱與校正的自動化，提升校閱與校正的精準度，減低人員的工作負擔。

過去的技術無法做到的「助詞」與「錯字」的校正工作，在 AI 深層學習的技術下，也得以解決。除了標準配備的「正確日文的確認」功能外，還可依照顧客所需，追加各種內容確認規則，將系統來作客製化。如此一來，就可以擴增系統可以校閱、校正的領域。

瑞穗銀行計畫在未來，將這套系統用在更多的廣告文宣品上，擴大應用範圍。而凸版印刷則是希望透過這次的實驗，優化系統的準確度與正確度，並運用到更多的數位服務上。