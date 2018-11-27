川普：脫歐協議可能破壞英美關係

與歐盟「天價分手」之後，英國與美國如膠似漆的感情也開始不復從前。

昨天，就在歐盟各國領導人齊聚布魯塞爾坐下來商談僅半小時後，歐洲理事會主席唐納德 · 圖斯克便在推特上發文說：「歐盟 27 國已批准脫歐協議和有關未來歐盟與英國關係的政治宣言。」但美國總統川普抨擊英國退歐協議稱，這對歐盟有利但對英美不利，並暗示這將使兩國更難達成貿易協議。

川普對英國《金融時報》記者表示，「對歐盟來說，這聽起來很不錯」，「按照目前的（脫歐）協議，他們可能無法與美國進行貿易，我認為他們根本不想這樣，這對（英美）貿易將是非常不利的」。

「這不會是一件好事」，川普進一步表示，「我認為英國首相也不會那麼做，而她（特蕾莎梅）也會對此做點什麼（來改變）」。

值得注意的是，這已不是川普第一次抨擊英國首相的退歐政策。早在今年夏天接受英國《太陽報》採訪時他就表示，英國退歐計劃可能削弱美英貿易協定的希望。

川普真的如此在意與英國之間的「感情」嗎？

美國《華盛頓郵報》11 月 24 日刊登文章稱，在英國本周末繼續仔細討論脫歐條款之際，美國人已經感受到了損失：一個曾經在歐洲不可或缺的代理人不再擁有可以代表華盛頓行使的影響力。

文章稱，英國脫歐將迫使歐洲進行廣泛的重新調整，而且很可能涉及對美國至關重要的一系列問題，從對俄羅斯的制裁到自由貿易和軍事戰略等。

曾在歐巴馬總統任內擔任美國駐歐盟大使的安東尼 · 加德納說：「有了英國讓我們感到輕鬆。我們隨時通電話。我們幾乎在各個方面的想法都是一致的。那是我們徵詢意見、尋求協助的首選國家。」

不僅如此，上述媒體還表示，倫敦和華盛頓的領導人喜歡誇耀他們的「特殊關係」，這是數百年政治、文化和語言紐帶以及信任的產物。決策者說，現實情況是，英國在歐盟以外的地位遠沒有那麼特殊。

而對英國人來說，這裡面還有潛在的公共政策後果。

英國前保守黨首相約翰 · 梅傑此前表示：「我認識的每位美國總統都認為，我們的歐盟成員國身份加強了我們與美國的關係。而脫歐後我們作為美國盟友的價值將降低。我們的朋友——美國人——對權力很現實。毫無疑問，如果英國不再能夠為美國在歐洲的利益服務，那麼美國會尋找其他能夠發揮作用的人。」

在其他問題上，與英國分手的歐盟很可能朝着一個全新方向發展——一個美國人可能不喜歡的方向。本月爆發了一場衝突，因為法國總統馬克龍表示，他希望建立一支「真正的歐洲軍隊」。倫敦和華盛頓長期以來都試圖阻止這一計劃，因為它們擔心這會分散北約的資源並削弱北約。

脫歐派在 2016 年脫歐運動期間都表示，脫歐將使英美之間的特殊關係變得更特殊。