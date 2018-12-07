紐約匯市—休兵又出手抓人 中美情勢緊繃 美元走貶

週四 (6 日) 交易，華為全球財務長在加拿大遭逮捕後，激發中美貿易戰新擔憂，削弱市場風險胃口，美元走貶。

華為創辦人任非的女兒、副董事長兼 CFO 孟晚舟在 12 月 1 日於溫哥華國際機場被逮捕，美方要求引渡，預計週五舉行法院聽證會。中國當局要求釋放孟晚舟，稱她沒有違反美國或加拿大法律。

上週末 G20 會議後，中美甫同意休兵 90 日，市場一度恢復信心，但現在信心動搖，市場參與者謹慎看待 G20 會議中美領導人具體協議缺乏細節這項事實。

Intermarket Strategy 貨幣分析師 Adam Button 表示，加拿大逮補華為孟晚舟的消息傳出後，期貨開盤就出現了最新一波避險攻擊，這抹滅了中美達成的任何貿易努力，現在已在市場上反映出來。

ICE 美元指數下降 0.3% 至 96.802，自盤中低點回升。

歐元同步上升 0.3% 至 1.1374 美元。

澳元 (被視為中國和全球成長替代品) 成為全球發達市場貨幣表現最糟糕者，但在美元跳水後，澳元小幅回升，最終兌美元匯率下降 0.6% 至 0.7226 美元，較盤中低點 0.7192 美元上升。

前一日澳元表現也很糟糕，因第三季 GDP 數據低於預期，澳元

兌美元大幅走貶。

因貿易隱憂的背景，傳統避險貨幣獲得支撐，根據 FactSet，美元兌日圓和瑞朗均下跌 0.5%，分別跌至 112.65 日圓和 0.9931 瑞朗。

經濟數據

11 月私人就業人數報告疲弱、貿易赤字擴大至 555 億美元，站上 10 年高點。但也有好消息如，ISM 非製造業指數較預期強勁。

加拿大央行行長 Stephen Poloz 重申，央行擔心全球油價以及全球經濟放緩可能削弱石油需求。加拿大央行週三維持利率不變，但預警加拿大經濟動能放緩，因為夏季其間的貿易隱憂，致使油價下跌和商業投資下滑。

美元兌加元上漲 0.2% 至 1.3388 加元。加元在週三觸及 6 個月低點後，週四稍早續跌至 2017 年 6 月以降最低點。

美元兌加元達 6 個月高點

歐洲貨幣方面，英鎊再次走高，因投資者謹慎樂觀看待硬脫歐機率下降。英鎊兌美元自 1.2735 美元上升至 1.2778 美元。