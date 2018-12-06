「敵手太多」 臉書遭投行Stifel降評

投行 Stifel 週三 (5 日) 發布報告指出，政治因素和監管可能限制社群媒體巨擘臉書 (FB-US) 的長期營運方式，已將該公司的股票評級從「買入」下調至「持有」。

Stifel 在報告指出，臉書的管理團隊製造了太多的敵手，包含政治人物、監管機構、科技領導者、消費者和員工，這將在長期上對其業務產生負面影響。



今年臉書歷經大量的醜聞，包含因被駭客入侵，高達 3000 萬用戶的數據外洩，同一時間，主要市場出現用戶下滑或停滯增長的情況，管理階層執行力大幅下挫，公司股價繳出 2012 年上市以來最糟糕的表現，跌落熊市。

今年以來，臉書股價已重挫近 24%，4 日臉書股價下跌 2.24%，收於每股 137.93 美元。

臉書股價日線走勢圖

此外，Stifel 公佈對臉書用戶調查的最新結果。該公司目前正在進行的調查顯示，79% 的受訪者認為，臉書對社會的影響為中性或負面的，相比之下，1 月時的調查結果為 73%。

Stifel 調查還發現，60% 的受訪者表示他們很少或從未使用過臉書的「限時動態」(Stories)、「市集」(Marketplace) 或影片功能，這些為臉書近期推出的重要新產品。



Stifel 認為，持有臉書股票沒有任何不利因素，但已不再認為臉書股價能擁有像以前一樣的上行力道 Marketplace，因此降評該公司股票至持有。



Stifel 在報告中指出，「我們相信臉書將很難重返他曾經的地位，或達成投資者設想的長期表現，我們更看好亞馬遜、Alphabet 和 Netflix，這些美國的大型公司有類似的主題趨勢，以及更穩定的營運環境。」