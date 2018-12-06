基金投資要挑「低周轉率」？市場波動變大，快點打破這迷思比較好

今年以來金融市場一路顛頗，除了懸而未決的中美貿易戰干擾，美國升息循環、英國脫歐等政治地緣變數，皆會牽動市場震盪，投資人到底該如何應對？anue 鉅亨「投資老司機」基金社群平台分析，當資產價格波動加大的時候，保持適度交易節奏，有助取得最佳長期收益，過於保守調整資產配置，反而會錯失進攻機會。

「基金周轉率」是考量投資風格的重要指標，其代表在一段時間內基金組合持股的更新次數，而投資交易需要成本，所以一般而言，在市場承平時，周轉率低減少交易成本，對基金績效的提升有正向貢獻。但在市場波動加大之際，這可能會是個迷思。

anue 鉅亨「投資老司機」基金社群平台追蹤資料發現，老司機們周轉率的中位數為 193%，約一年買 1 至 1.3 趟；細分周轉率高中低的族群，分別去查看近一年、半年、三個月、一個月的報酬率發現，「高周轉率」的老司機，周轉率中位數為 500%，約一年買進 3 趟、賣出 1 趟、基金轉換各 0.5 趟，在市場轉空、震盪劇烈的時候，損失較少、報酬率反而較好。而當市場在承平時期，中周轉率組報酬率則較好。



關鍵的原因在於，過度激進的交易頻率並不能取得最高的收益，但因應市場趨勢改變，及早靈活調整操作，不讓錯誤決策造成的損失擴大，才能獲取最佳的長期收益。

在「投資老司機」平台上，網羅多種不同投資風格的基金好手，並且可以看見真實交易紀錄，從今年 8/29 上線以來，共有 714 位老司機分享投資經驗，共投資了 3010 檔基金，平均持有檔數則在 5 檔以內。

展望 2019 年，全球景氣放緩且不確性增加，中美貿易戰走向不明、各國地緣政治變因浮現，預期風險情緒也會提高，投資人可能都希望有長期績效優良、勝率高的投資組合可以參考，做為自己判斷的依據，不妨好好應用「投資老司機」平台，依循贏家腳步，提升獲利機會。



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