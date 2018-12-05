〈迎接資金返鄉商機〉銀行財富管理鞏固VIP客戶 加碼頂級服務拉近距離

高資產客戶貢獻大，一直是銀行財富管理積極耕耘的主力客群，面對這群口袋「麥可麥可」的有錢人，銀行自是不敢怠慢，除了量身打造投資、節稅等理財規劃外，也會透過品酒、珠寶鑑定等加值服務，簡單來說，就是透過有溫度的服務方式，更貼近客戶的生活進而拉近彼此距離。

銀行財管競爭激烈，公股行庫的高資產財管客戶 (通常是往來資產達 300 萬元以上) 通常來自於自家的企金客戶，但通常高資產客戶通常與好幾家銀行往來，私底下也會互相比較銀行服務，為了拉攏客戶，公股行庫也得使出渾身解數，招待這群 VIP 客戶，最常見的包括，音樂會、品酒或珠寶鑑賞等高品質聚會營造尊榮感。

此外，銀行甚至還會針對時節、客戶喜好提供客製化服務，舉例來說，每年 5 月前夕舉辦稅務規劃活動，請來專業會計師替客戶解惑稅務大小事，母親節就針對女性客戶舉辦保養、彩妝講座，到了秋天還有薄酒萊新酒品嚐，而為了讓活動更有看頭，銀行還會斥資邀請名人到場，與客戶面對面互動。

在理財服務方面，銀行的財富管理團隊除了提供研究報告、理財建議等基本款服務外，通常理財人員還會針對重大政經事件，按照客戶風險承受屬性，給予資產調整配置即時建議；同時，銀行還會與專業會計師合作，針對高資產客戶提供財富傳承與稅務規劃，

不只協助規劃理財，部分銀行對於高端客戶服務範圍還進一步延伸到生活與旅遊，包括提供全天候的管家服務，給予客戶居家生活、出國旅遊等服務，拉近與客戶的距離。