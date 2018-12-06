盤前財經大事搶先讀2018年12月06日

今日操盤前瞻

法說會：味王、中興電、精元、南茂

減資暫停交易：華韡

Fed 褐皮書：經濟仍紮實 勞工市場緊繃 勞工籌碼更高

綜合外電報導，Fed 週三 (5 日) 公布《褐皮書》，12 個地區 Fed 多數認為自 10 月中旬到 11 月下旬以來，經濟有不大至適中的成長，但達拉斯和費城 Fed 認為成長放緩，同時聖路易和堪薩斯城的 Fed 指出僅有微幅成長。閱讀全文...

10 月股災政府基金護盤慘賠？財政部喊冤：與事實不符

10 月全球股災，政府基金也跟著賠，但媒體卻稱政府基金因為「護盤」導致慘賠 600 億元，財政部昨 (5) 日對此喊冤，強調國安基金並未進場護盤，護盤慘賠的說法與事實不符，強調四大基金有自己的操盤團隊，一切投資都按照專業考量。閱讀全文...

〈迎接資金返鄉商機〉銀行財富管理鞏固 VIP 客戶 加碼頂級服務拉近距離

高資產客戶貢獻大，一直是銀行財富管理積極耕耘的主力客群，面對這群口袋「麥可麥可」的有錢人，銀行自是不敢怠慢，除了量身打造投資、節稅等理財規劃外，也會透過品酒、珠寶鑑定等加值服務，簡單來說，就是透過有溫度的服務方式，更貼近客戶的生活進而拉近彼此距離。閱讀全文...

陸企倒帳 國銀逾放飆升 金管會採取 4 大監控

中國又有陸企對國銀倒帳，包括兆豐、彰銀和中國信託均踩雷，大陸分行的逾放也飆高，對此，金管會主委顧立雄昨 (5) 日表示，現在有 4 種控管做法，監控力道已比其他海外地區高很多。閱讀全文...

顧立雄：三大變數將長期影響台股 金管會密切關注

美股道瓊指數周二重挫近 800 點，台股昨 (5) 日也難逃殺機，大跌 166.8 點，再度失守萬點關卡，對此，金管會主委顧立雄表示，美中貿易戰等 3 個因素，長期將影響台股後市表現，金管會將密切關注。閱讀全文...



