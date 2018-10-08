大量科技Q3營收改寫歷史次高 毛利率可望走升

大量 (3167-TW) 今年以來 PCB 設備訂單及交貨都呈現高熱度狀態，第 2 季營收、獲利創歷史新高，而最新第 3 季營收也以 10.71 億元改寫歷史次高紀錄，累計今年 1-9 月營收 31.38 億元，年增 24.03%。

依大量科技第 3 季出貨結構估算，法人認為，毛利率將明顯優於第 2 季的 29.6%，改寫至少 7 季以來的毛利率新高水準。

大量科技 9 月營收為 3.54 億元，月增 3.31%，年增率 4.02%，第 3 季營收為 10.71 億元，改寫歷史次高紀錄，季減 2.6%，年增 3.6%，累計前 9 月營收 31.38 億元，年增 24.03%。

大量科技上半年營收為 20.67 億元，稅後純益 2.46 億元，年增 1.156 倍，每純益為 3.07 元，雖然第 3 季營收較第 2 季微幅下滑，但目前第 4 季在美中貿易戰影響下，訂單恐持續下滑。

大量科技以生產 PCB 成型、鑽孔設備為主，並為日商代工生產自動光學檢驗設備 (AOI)，除將 AOI 生產技術應用本身製程設備，也進一步介入半導體後段檢測設備，今年以 2000 多萬元，併購百勵創新相關團隊、產品專利、原物料，持續投入研發與業務，搶攻 IC 封測的 X 光、紅外線及表面光學檢測的設備。

大量科技今年上半年營收 20.67 億元，已超過 2016 年全年營收，目前 PCB 設備占營收比重高達 9 成，預計明年大量切入半導體設備後，比重將降低到 8 成水準。