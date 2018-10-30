大量科技Q3獲利下滑 前3季EPS估達4.49元

大量 (3167-TW) 自結第 3 季獲利，稅前盈餘 1.5 億元，季減 29.23%，年減 14.43%，每股稅前賺 1.87 元；累計前 3 季稅前賺進 5 億元，年增 51.54%，每股稅前賺 6.23 元；依大量科技上半年稅率計算，法人估大量前 3 季稅後純益約 3.6 億元，每股純益約 4.49 元。

大量科技上半年有效稅率為 28%，法人估算，前 3 季稅後純益約 3.6 億元，依目前股本 8.01 億元計算，每股純益將在 4.49 元的水準。

大量是 PCB 製程及 AOI 設備廠，今年以來業績熱度高，第 2 季營收以 10.99 億元創歷史新高，第 3 季也以 10.7 億元改寫歷史單季次高，依大量自結財報觀察，第 3 季營業利益 1.62 億元，勝過第 2 季的 1.56 億元，但第 3 季實際獲利包括匯兌損失的業外的影響，稅前盈餘 1.5 億元，較第 2 季衰退 29.23%。

大量以生產 PCB 成型設備為主，並為日商代工生產自動光學檢驗設備 (AOI)，除將 AOI 生產技術應用本身製程設備，也進一步介入半導體的後段測試設備，投入研發及業務資源，目前相關半導體產品已開始出貨，預計今年下半年起逐步放量。