〈房產〉商辦租金持續走揚 Q3敦北商圈租金15年來最高

外資商仲仲量聯行今 (2) 日發表最新調查顯示，大台北地區商辦大樓需求持續升溫，今年第 3 季淨去化量達 1.8 萬坪，前 3 季商辦淨去化量達 4.1 萬坪，直逼歷全年去化量最高值，帶動敦北商圈商辦租金來到每月每坪 2372 元，為 15 年來最高值，整體租金的走揚趨勢明顯。

仲量聯行調查顯示，第 3 季租賃需求延續上一季走強，特別是第 3 季有新大樓落成釋出，持續吸引有空間升級、或整合營運需求的企業租戶搬遷進駐。近幾季來因租戶搬遷所釋出的單位，逐漸有新租戶進入。空間需求持續強勁，將第 3 季去化量拉高到 1 萬 8235 坪；今年前 3 季淨去化總量來到 4 萬 1560 坪，直逼過往全年去化量最高值。

在新釋出供給持續吸引原 A 辦或其他等級大樓的租戶外，仲量聯行指出，第 3 季有租戶因併購進行辦公室統合以及原租戶進行中大坪數增租。整體空置率方面，雖然敦北商業區有大樓釋出，但空間去化動能高，第 3 季其他商業區空置率連帶持續下降，令整體空置率較上季下降 1.2 個百分點，來到 6.9%。其中信義區空置率下降至 5.8%，非核心商業區更來到 2.4%，已接近滿租狀態。

同時，因空置率逐漸降低，部分新大樓微幅調高租金，加上新落成大樓租約成交，雙雙將本季整體租金帶到每坪每月 2695 元，年成長 1.9%，為 2001 年來的最高值。敦北商業區第 3 季有新釋出大樓，為租金帶來成長動能，季成長達 1.6%，來到每月每坪 2372 元，為 15 年來最高值。

仲量聯行市調顯示，市郊區域廠辦大樓方面，南港已趨近滿租，科技租戶持續往內湖區域有空置的大樓進駐。造成市郊區域整體平均空置率維持於 3.5%，但內湖本季空置下降 0.3 個百分點來到 5.7%，其中西湖段也接近飽和，空置率來到約 1%。租金方面內湖區平均租金維持於每坪 1368 元，南港則較前季微幅成長 0.2%，來到每坪 1451 元。多數大樓業主維持租金水平，整體租金維持平盤，每坪約 1413 元。