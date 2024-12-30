美泡沫將破裂！專家：是時候對「美國例外論」進行反向操作了
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-30 09:50
繼本月初發出美國是「泡沫之母」的警告後，洛克斐勒國際董事長 Ruchir Sharma 上周又在《金融時報》刊文示警，美國過度依賴於債務，因此，試圖控制債務的努力最終將削弱經濟成長和企業利潤。
近來發表《資本主義出了什麼問題 (What Went Wrong With Capitalism)》一書的 Sharma 在文中闡述美國相較於世界其他國家的優異表現背後的泡沫，以及這一泡沫即將如何破裂。
雖然華爾街多頭稱企業表現獲利強勁，但 Sharma 說，在對政府支出和少數幾家估值極高的科技巨頭進行調整后，這一記錄就不那麼令人矚目了，並稱「超常利潤」通常會在競爭中逐漸回歸正常水準。
Sharma 解釋道：「在經濟週期的這一階段，有史以來最大規模的赤字支出也人為推動成長和利潤上升。」
文中指出，美國在金融市場借貸後對外部債權人形成的負債，已達國內生產毛額 (GDP) 約 100%，這一比例預計很快就會超過二戰剛結束時創下的歷史紀錄，但這一次經濟形勢依然保持強勁，因此不太可能出現全球性災難。
但這些債務的利息成本也爆炸式成長，反倒引發赤字形成債務的負向循環。目前每年利息支出達到每年 1 兆美元，是最大的預算專案之一，甚至超過國防開支。
不過，儘管聯邦政府債台高築，但美國家庭和企業的資產負債表依然保持強勁，能夠繼續為經濟成長提供動力。
對此 Sharma 指出，美國的致命缺陷在於對政府債務依賴急劇攀升，如今增加 2 美元的新政府債務才能帶來 1 美元的額外 GDP 成長，這一比例較 5 年前上漲 50%。如果是其他面臨類似狀況的國家，恐怕早已遭受資本外逃的衝擊，但美國仍能以全球最大經濟體和儲備貨幣國自居。
這位市場專家預測，2025 年投資人恐要求提高所有新發行債務的利率，或是期待政府展現出一些財政紀律的跡象，將導致企業努力減少對政府支出的依賴，這一轉變無疑對經濟成障和企業利潤造成損害。
Sharma 也指出，債券巨頭太平洋投資管理公司已經因為擔心債務飆升而減少美國長債部位，並稱「在泡沫後期階段，價格通常呈拋物線走勢，而在過去半年美股漲幅居全球之冠，是至少 25 年來可比時期內最為顯著的。當在如此稀薄的空氣中飛行時，哪怕只是遇到一點小問題，都可能導致引擎熄火。所有關於極端價格、估值和情緒的典型跡象都顯示末日即將來臨，是時候對『美國例外論』進行逆向投資了。」
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