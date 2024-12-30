美泡沫將破裂！專家：是時候對「美國例外論」進行反向操作了

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-30 09:50

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繼本月初發出美國是「泡沫之母」的警告後，洛克斐勒國際董事長 Ruchir Sharma 上周又在《金融時報》刊文示警，美國過度依賴於債務，因此，試圖控制債務的努力最終將削弱經濟成長和企業利潤。

近來發表《資本主義出了什麼問題 (What Went Wrong With Capitalism)》一書的 Sharma 在文中闡述美國相較於世界其他國家的優異表現背後的泡沫，以及這一泡沫即將如何破裂。

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雖然華爾街多頭稱企業表現獲利強勁，但 Sharma 說，在對政府支出和少數幾家估值極高的科技巨頭進行調整后，這一記錄就不那麼令人矚目了，並稱「超常利潤」通常會在競爭中逐漸回歸正常水準。

Sharma 解釋道：「在經濟週期的這一階段，有史以來最大規模的赤字支出也人為推動成長和利潤上升。」

文中指出，美國在金融市場借貸後對外部債權人形成的負債，已達國內生產毛額 (GDP) 約 100%，這一比例預計很快就會超過二戰剛結束時創下的歷史紀錄，但這一次經濟形勢依然保持強勁，因此不太可能出現全球性災難。

但這些債務的利息成本也爆炸式成長，反倒引發赤字形成債務的負向循環。目前每年利息支出達到每年 1 兆美元，是最大的預算專案之一，甚至超過國防開支。

不過，儘管聯邦政府債台高築，但美國家庭和企業的資產負債表依然保持強勁，能夠繼續為經濟成長提供動力。

對此 Sharma 指出，美國的致命缺陷在於對政府債務依賴急劇攀升，如今增加 2 美元的新政府債務才能帶來 1 美元的額外 GDP 成長，這一比例較 5 年前上漲 50%。如果是其他面臨類似狀況的國家，恐怕早已遭受資本外逃的衝擊，但美國仍能以全球最大經濟體和儲備貨幣國自居。

這位市場專家預測，2025 年投資人恐要求提高所有新發行債務的利率，或是期待政府展現出一些財政紀律的跡象，將導致企業努力減少對政府支出的依賴，這一轉變無疑對經濟成障和企業利潤造成損害。